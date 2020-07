Congo-Brazzaville: Football des jeunes - La Fécofoot opte pour un championnat U-17 à deux zones

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a décidé de relever le défi de l'organisation du championnat des moins de 17 ans pour le compte de la saison 2020-2021. Cette compétition, a-t-on appris, va se disputer en deux zones en aller et retour.

Dans sa réunion du comité exécutif du 11 juillet, la Fécofoot a pris l'engagement d'organiser, outre le championnat national d'élite direct Ligue 1, un championnat des jeunes dans la catégorie U-17 dont les équipes seront endossées aux quatorze clubs de la Ligue 1. La compétition va se disputer en deux zones. Les premiers de chaque groupe vont disputer la finale qui déterminera dans un stade choisi par la Fécofoot le premier champion national de la catégorie.

La zone A regroupera en effet les équipes de Brazzaville y compris l'AS Otohô. Les Diables noirs, la Jeunesse sportive de Talangaï, le FC Kondzo, le Club athlétique renaissance aiglons, l'Etoile du Congo, Patronage Sainte-Anne, l'Interclub et le Racing club de Brazzaville et l'AS Otoho disputeront, en effet, le ticket qualificatif à la finale . Le nombre des concurrents de cette zone pourrait être revu à la hausse si un club de Brazzaville remportait les plays offs de la Ligue 2 et un autre gagnait les barrages.

La zone opposée mettra, quant à elle, aux prises les équipes de Pointe-Noire et l'AC Léopards de Dolisie. Pour l'instant dans ce groupe, trois clubs seulement sont assurés de disputer la compétition notamment deux équipes de Pointe-Noire, à savoir V Club Mokanda et Nico-Nicoyé plus l'AC Léopards de Dolisie. L'AS Cheminots pourrait tenir sa place si elle sort victorieuse des barrages qui l'opposeront à la deuxième équipe issue des plays offs de la Ligue 2. Pour rééquilibrer cette zone, la Fécofoot va autoriser la participation de quelques centres de formation de Pointe-Noire et ceux de Dolisie, a-t-on appris..

Visiblement la Fécofoot a décidé de faire du football des jeunes l'une de ses priorités. Pour preuve, la Fécofoot a adopté lors de sa dernière réunion le rapport de la commission ad hoc de réflexion sur le football des jeunes... Elle a été aussi informée de son éligibilité au programme de soutien technique de la Fédération française de football(FFF), lequel permettra à ladite fédération d'apporter son assistance à la Fecofoot en ce qui concerne le football des jeunes. Cet engagement en faveur de ce football doit rassurer le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino. Lors de son passage à Brazzaville, il avait, entre autres, insisté sur le développement du football des jeunes. La Confédération africaine de football (CAF) aussi. Puisque dans le processus d'octroi des licences aux clubs, la CAF avait fait obligation aux clubs de s'investir dans les programmes de formation des jeunes. Outre l'équipe seniors, chacune d'entre elle devrait avoir une équipe U-17 et U-20.