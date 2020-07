Seychelles: Le pays encourage les hôteliers à faire preuve de créativité pour attirer les quelques touristes qui voyagent actuellement

Dans le cadre de sa stratégie pour relancer l'industrie du tourisme de la nation insulaire, le Seychelles Tourism Board appelle tous les acteurs à devenir innovants et créatifs pour attirer les quelques visiteurs suffisamment confiants pour voyager pendant COVID-19.

Le Conseil d'administration, qui a tenu son examen de mi-parcours vendredi, a déclaré que les quelques voyageurs ont tant d'options et que les Seychelles doivent se démarquer.

« Nous mettons l'accent sur la valeur, c'est là que nos services doivent être d'un niveau élevé, offrir des services plus spécialisés, être créatifs et offrir un peu plus de valeur. Offrez plus d'installations comme le service en chambre et même pour maintenir la distance physique, offrez un dîner dans le jardin parce que nous fonctionnons également dans la nouvelle norme », a déclaré Sherin Francis, directrice générale du conseil d'administration.

Dans sa présentation - stratégie de marketing mondiale pour la reprise du tourisme aux Seychelles - Mme. Francis a souligné que pour l'instant, la reprise de l'industrie du tourisme aux Seychelles dépend de trois facteurs clés : maintenir la demande, réduire l'impact sur les fournisseurs et permettre la reprise économique. Mme. Francis a déclaré que cela doit être fait en renforçant le marketing numérique et, le moment venu, en établissant des stratégies de marketing plus agressives.

« L'accent doit être mis sur le contenu généré par l'utilisateur, ce qui permet à la STB d'augmenter la confiance dans la destination et la marque. De plus, restez en contact avec les fournisseurs locaux et travaillez si possible à répondre à leurs préoccupations », a déclaré Mme. Francis.

Mme. Francis a ajouté qu'une utilisation efficace de l'intelligence du marché et de la recherche pour permettre un meilleur timing et le lancement de tactiques et campagnes marketing est également cruciale. «Malgré les inquiétudes liées à COVID-19, les chiffres montrent qu'une partie importante des personnes seraient toujours prêtes à voyager si elles en avaient la possibilité. Il y a une confiance croissante dans les voyages et les gens commencent à rechercher des destinations potentielles », a déclaré Mme. Francis.

Selon la cheffe de la direction, le trafic quotidien vers les sites Web des agences de voyages en ligne et les moteurs de recherche de voyage s'améliore lentement. «Il avait baissé d'environ 80% d'une année à l'autre au début du mois d'avril, mais s'est quelque peu amélioré au cours de la troisième semaine de mai, où il à atteint les 73% d'une année à l'autre. »

Au moins cinq des 13 compagnies aériennes qui volaient vers les Seychelles avant le COVID reprendront les vols vers la destination, notamment Etihad, Emirates, Ethiopian Airlines, Air Austral et Edelweiss.

Mais alors que le pays s'apprête à ouvrir ses frontières et à accueillir les visiteurs dès le 1er août, seuls 41 établissements du secteur du tourisme ont été certifiés prêts à rouvrir car ils adhèrent à toutes les directives COVID-19 de l'autorité sanitaire. Près de 700 ont encore besoin de faire plus de travail pour obtenir la certification. Le chef de la direction a ajouté que «dans l'ensemble, seulement 17% de toutes les entreprises liées au tourisme sont prêtes, il reste donc beaucoup de travail à faire».

Mais tout ne semble pas sombre pour l'industrie, car les réservations s'accélèrent en octobre et les choses devraient encore s'améliorer d'ici le mois de janvier. "Les voyageurs voudront la certitude et la tranquillité d'esprit, donc, un hôtel qui permet des changements et des annulations de dernière minute sans pénalités, les compagnies aériennes et autres entreprises concernées devront envisager d'offrir des politiques de réservation flexibles", a conclu Mme. Francis.

Le Seychelles Tourism Board a déclaré que pour l'instant, il exploitera les marchés où il y a des intérêts à visiter les îles, mais ne ciblera pas nécessairement un marché spécifique.

Le tourisme est le principal pilier de l'économie des Seychelles. En mars, il a été révélé qu'une enquête a montré qu'au moins 2 367 réservations d'une valeur de 3,8 millions de dollars avaient été annulées entre le 25 février et le 23 mars en raison de la pandémie de COVID-19.