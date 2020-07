Afrique: Dakar - Des consultations gratuites à l'initiative du Collectif des médecins marocains au Sénégal

Dakar — Des médecins marocains au Sénégal mènent, actuellement et depuis une semaine à Dakar, une opération de consultation et de soins au profit des habitants des quartiers relevant de la mairie de Fann-Point E.

Initiées par le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal (CMMS), ces journées de consultations gratuites qui se déroulent dans le centre de santé de Fann Hock, s'inscrivent dans le cadre de l'élan de solidarité et de l'ouverture des praticiens marocains sur leur environnement sénégalais.

L'opération qui porte sur différentes spécialités de médecine, cible principalement, selon les organisateurs, les personnes âgées et les patients souffrant de maladies chroniques, notamment le diabète et l'hypertension artérielle, et qui n'avaient pas pu consulter, ces derniers mois, leurs médecins traitants dans les structures hospitalières de peur de contracter la Covid-19.

Le programme établi en concertation avec les services sanitaires de la mairie, prévoit, durant tous les jours de la semaine, des consultations de médecine générale ainsi que des consultations spécialisées, explique à la MAP Dr Mehdi Hatim, membre du Collectif.

Une campagne de dépistage des pathologies de la prostate ainsi qu'une journée de circoncision, sont également prévues dans le cadre de cette initiative, a-t-il dit, notant que cette opération est ouverte aux étudiants en médecine, aux côtés des médecins généralistes et spécialistes, des pharmaciens et des dentistes marocains.

Ces journées de consultations seront étalées sur une longue période afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes et d'éviter, en outre, la présence simultanée d'un grand nombre de patients sur les lieux de consultation, a-t-il ajouté, rappelant que les mesures barrières sont strictement respectées, pour que les consultations soient menées sans aucun risque aussi bien pour les patients que pour les médecins volontaires.

Les trois premiers jours de consultations ont permis la prise en charge de 85 patients, et les pathologies les plus fréquentes étaient l'hypertension artérielle, l'arthrose/Arthrite, le diabète et les pathologies dermatologiques.

Devant le succès de cette initiative, les organisateurs comptent mener des actions similaires dans d'autres quartiers de Dakar ainsi que dans d'autres villes et localités du Sénégal.

Fraichement créé en août 2019, le Collectif des Médecins Marocains au Sénégal a pour objectif de rassembler et impliquer les médecins marocains dans des actions sociales et humanitaires.

L'association regroupe l'ensemble des médecins marocains au Sénégal, dont le nombre s'élève à plus de 150 praticiens, toutes spécialités confondues.