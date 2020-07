Algérie: Enseignement supérieur-Industrie - 8 conventions pour la création de pôles technologiques

Alger — Huit (08) conventions ont été signées entre les universités algériennes et nombre de filières industrielles pour la création de pôles technologiques, en collaboration entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'Industrie.

Les Cinq (05) premières conventions ont été signées entre le groupe algérien de l'université industrielle relevant du ministère de l'Industrie et quelques universités du pays pour la création de pôles technologiques en mécanique avancée, génie pharmaceutique, transformation céréalière, mécatroniques, outre la céramique et dérivés.

A cette occasion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que la création de ces pôles technologiques avait pour objectif "la valorisation de toutes les recherches universitaires et leur conversion en projets de production et de services en faveur de l'économie et de la société".

Pour sa part, le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a estimé que cette initiative était "l'un des fruits de la coopération" entre son secteur et celui de l'Enseignement supérieur, soulignant qu'elle visait à "répondre aux exigences du secteur industriel et asseoir ainsi les fondements d'une nouvelle économie basée sur la connaissance".