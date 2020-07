Algérie: MDN - 9 bombes de confection artisanale détruites à Aïn Defla, Médéa et Djelfa

Alger — Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit, dimanche, neuf bombes de confection artisanale, lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 19 juillet 2020, neuf (09) bombes de confection artisanale, et ce, lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Aïn Defla, Médéa et Djelfa en 1e Région militaire", précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire, douze (12) individus et saisi quatre (04) groupes électrogènes et dix (10) marteaux piqueurs servant dans les opérations d'orpaillage illicite, alors que quatre (04) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen", ajoute le communiqué.