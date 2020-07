Congo-Brazzaville: Recensement général de la population et de l'habitation - Amélioration des outils de collecte des données

Le Recensement général de la population et de l'habitation (RGPH-5) entamé cette année, connaît une innovation au niveau de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour la collecte de données et la dissémination des résultats en comparaison des années antérieures.

La nouveauté apportée à ce cinquième recensement se situe au niveau de la cartographie censitaire qui vise à découper le territoire national en zones de dénombrement et à accueillir les caractéristiques des infrastructures socio-économiques de base, a expliqué le directeur général de l'Institut national de la statistique (INS), Gabriel Batsanga, dans son allocution d'ouverture de l'atelier des producteurs, et utilisateurs des données du RGPH-5 ;

La cartographie censitaire se poursuit actuellement avec le traitement des données et la production des cartes des zones de dénombrement, a-t-il dit. « La mise en œuvre du RGPH-5 est donc dans sa phase de préparation du dénombrement, prévue en septembre et octobre, avec le lancement des activités, notamment de finalisation des outils de collecte de données, la préparation logistique, le recrutement, la formation et le déploiement du personnel », a-t-il déclaré.

L'atelier est organisé par l'institut national de la statistique en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour la population au Congo (Fnuap). L'objectif est de promouvoir l'utilisation extensive des données et résultats des investigations statistiques pour un suivi-évaluation efficient des politiques et des programmes de développement.

Gabriel Batsanga a indiqué que la collecte de données du 4 mars au 30 juin a permis au pays de disposer pour la première fois d'une base de données géo-référencée des localités et des infrastructures socio-économique de base pour des besoins d'aménagement du territoire et de suivi de la politique de décentralisation.

Le représentant du Fonds des Nations unies pour la population au Congo, Mohamed Lemine Ould Moujtaba, a expliqué à cette occasion que la statistique est un produit de consommation qui demande d'associer les utilisateurs pour donner la vie aux besoins utilisés en matière de bien ainsi que leur avis sur la qualité du produit.

L'initiative de l'opération de recensement, poursuit-il, a permis de jeter des bases de consolidation et de concertation des autres opérations. « Le produit statistique est soumis à l'offre et la demande ainsi qu'à l'élasticité de la demande parce que si le produit statistique n'existe pas, la population fera recours au substitut qui n'est autre que de mauvaises informations non scientifiques », a-t-il dit.

Mohamed Lemine Ould Moujtaba a rappelé que l'opération exhaustive portera sur des questionnaires qui apporteront des informations géographiques. Toutefois, il a prévenu les producteurs et utilisateurs de données des obstacles qu'ils pourront rencontrer au niveau des sources d'informations.

Notons que les précedentes opérations de recensement général de la population et de l'habitation ont été organisées respectivement en 1974, 1984,1996 et en 2007.