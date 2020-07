Congo-Kinshasa: Echec de la coalition FCC-Cach - Roger Balindamwami soutient l'idée d'un forum pour le dialogue

Le co-fondateur de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés (AFDC-A) du Pr Bahati Lukwebo, qui se range dans la vision de l'autorité morale de sa plate-forme, pense que ce forum aura pour objectif de dégager un consensus sur certaines questions liées à la vie et la survie de la nation.

Saisissant au bond l'idée prônée par l'autorité morale de l'AFDC-A, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, Roger Balindamwami, soutient l'organisation au plus vite d'un rassemblement de toutes les forces politiques et sociales en présence- le Front commun pour le Congo (FCC), le Cap pour le changement (Cach), l'AFDC/A, la coalition Lamuka ainsi que la société civile, dans un forum pour un dialogue franc. Pour ce membre co-fondateur et cadre de l'AFDC-A du Pr Modeste Bahati, c'est à l'issue de ce forum qu'un consensus devrait se dégager sur certaines questions liées à la vie de la nation.

A la suite de son leader, Roger Balindamwami a épinglé les questions électorales dans lesquelles il sera évoqué la réforme de la loi électorale, la réforme et le renouvellement ainsi que la mise à jour du fichier électoral, etc. Ce politique congolais pointe notamment la révision de quelques articles non verrouillés par la Constitution dont ceux permettant le retour à l'élection présidentielle à deux tours, l'acceptation de la double nationalité, l'élection des gouverneurs de province et des sénateurs au scrutin universel direct, l'élection des chefs de juridictions judiciaires par leurs pairs, etc.

Un gouvernement pour des résultats

En plus de ces réformes, Roger Balindamwami, à la suite de Modeste Bahati, prône la composition d'un gouvernement avec une taille réduite, qui sera composé des personnalités expérimentées capables de redresser la pente en vue de la bonne gouvernance, de la stabilisation, de la croissance économique, de l'industrialisation, du développement économique et de l'attraction des investissements sur la base des priorités et des besoins de la population. Ce gouvernement, pense ce politique congolais, sera contraint à des résultats palpables. Roger Balindamwami soutient également, sur la ligne tracée par l'AFDC-A, sur le volet sécuritaire, un dialogue avec tous les groupes armés et la conception d'un bon plan de démobilisation et d'insertion des combattants. Il recommande, en outre, des contacts avec tous les pays voisins et de la sous-région sur les questions diplomatiques, sécuritaires et économiques.

Dans cet entretien, ce cadre de l'AFDC-A rappelle que sa plate-forme constitue une grande force dans l'échiquier politique congolais. Notant que l'AFDC-A était une force politique à l'instar du FCC, du Cach et de Lamuka, Roger Balindamwami rappelle que la distraction créée par les ennemis de ce regroupement, qui redoutaient sa force, en créant une pseudo-dissidence, n'a pas pu amenuiser les véritables valeurs de ce regroupement politique dont le poids politique reste redoutable avec ses cent quarante-cinq élus directs ou indirects sur l'échiquier politique national dont quarante et un députés nationaux, soixante-dix députés provinciaux, treize sénateurs, deux gouverneurs de province, sept vice-gouverneurs ainsi qu'un questeur et onze présidents et vice-présidents des Assemblées nationales. « Fort de ce poids politique qui lui confère une responsabilité dans la gestion de la res publica, l'AFDC-A déclare sans peur du contredit que la coalition FCC-Cach, qui gouverne le pays depuis les élections de 2018, a montré ses limites, ses incohérences et ses insuffisances à tel point que ses querelles internes ont plombé tous les indicateurs qui sont au rouge nonobstant la volonté affichée et maintes fois exprimée par le nouveau président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi », a insisté Roger Balindamwami, qui exhorte à un dialogue pour rebooster le pays.