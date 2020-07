Congo-Kinshasa: Football - Meschak Elia, Kebano et Assombalonga buteurs congolais du week-end

Des Congolais ont marqué en clubs le week-end dernier en Suisse et en Angleterre, il s'agit de Meschak Elia, Neeskens Kebano et Britt Assombalonga.

Les premiers pas de Meschack Elia dans le football européens sont bien plus prometteurs. Déjà buteur en match amical avec son club Young Boys de Berne après la suspension du championnat à cause de la pandémie de Covid-19, l'ailier international congolais et ancien joueur du TP Mazembe autorisé à jouer par la Fifa, a été éblouissant, le 18 juillet face au FC Zurich, en championnat de Suisse. Il a marqué sa troisième titularisation avec Young Boys large vainqueur par cinq buts à zéro.

Meschak Elia a inscrit un but et délivré une passe décisive à Jean-Pierre Nsamé. En cette fin de saison, il compte deux buts et trois passes décisives. Après trente-deux matchs, Young Boys est leader du championnat avec soixante-quatre points, devant Saint-Gall soixante-deux points et un match de moins. La bataille pour le titre entre les deux titres s'annonce palpitant entre les deux clubs suisses.

Un autre Congolais buteur le week-end dernier, c'est le milieu offensif Neeskens Kebano. Il a été magnifique avec son club, Fulham, en championship (D2 anglaise) face à Sheffield Wednesday, en 45e journée. Fulham l'a emporté par cinq buts à trois, et l'ancien joueur du Paris-Saint-Germain, et passé par Genk en Belgique, a signé un doublé, lui qui a souvent fait banquette à Fulham depuis qu'il est dans ce club de Londres. Il a ouvert la marque à la 11e minute et à la 73e minute sur une superbe balle arrêtée. Fulham menait alors par quatre buts à un. Kebano a été remplacé à la 79e minute mais, à la fin, le score a été de cinq buts à trois.

Au classement, Fulham occupe la quatrième position avec quatre vingts points, à deux longueurs de West Bromwich, deuxième de la Championship avec quatre-vingt-deux points, derrière Leeds, leader de la Championship avec quatre-vingt-sept points. Seuls les deux premiers clubs au classement monteront en Premier League. Notons aussi que Britt Assombalonga a été buteur avec Middlebrough face à Cardiff à la 83e minute. Middlebrough a perdu par un but à trois. Boro occupe la 19e place à deux points de Luton, le premier relégable.