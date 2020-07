Algérie: Foot/Consultation écrite de la saison 2019-2020 - La date limite pour l'envoi des réponses au 25 juillet

Alger — La Fédération algérienne de football (FAF) a fixé au 25 juillet à minuit, le dernier délai pour l'envoi des réponses relatives à la consultation écrite auprès de ses membres, adoptée pour trancher l'avenir de la saison 2019-2020 qui reste suspendue depuis le 16 mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a appris l'APS lundi de l'instance fédérale.

Suite au refus du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) d'autoriser l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire (AGEx), la FAF a fini par recourir à une consultation écrite de ses membres.

Le formulaire envoyé aux concernés lundi, propose d'abord deux choix : poursuite ou arrêt de la saison. Dans le cas où la seconde option est cochée, chaque membre aura à choisir entre A, B, et C qui équivalent à : saison blanche (résultats de la saison 2019-2020 annulés), désignation des lauréats, clubs qui accèdent et ceux qui rétrogradent et enfin désignation des lauréats, des clubs qui accèdent mais sans relégation.

Enfin, l'instance fédérale souligne que les membres "qui optent pour le choix C, s'engagent à accepter les modalités d'accession et de rétrogradation qui seront arrêtées par le Bureau fédéral et rendues publiques comme le stipule la réglementation en vigueur".

Le Bureau fédéral de la FAF avait décidé mercredi dernier de convoquer une AGEx pour se prononcer sur l'avenir des compétitions. Mais la tutelle a opposé samedi une fin de non-recevoir, considérant que ce procédé (AGEx) ne figurait pas dans les statuts de l'instance fédérale.