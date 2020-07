Ile Maurice: Des Mauriciens opprimés par le système veulent «respirer»

La réunion, sur le thème «Mo anvi respire» du mouvement «Affirmative Action», au stade Philippe Rivalland à Beau-Bassin, hier, dimanche 19 juillet, s'est intéressée aux aspects sociaux, dont la discrimination, le communalisme et le népotisme dans divers secteurs, nommément la pêche, l'art, l'emploi et le logement. Des centaines de Mauriciens ont répondu présents.

Dépossession des terres

La famille Madeleine souhaite récupérer le terrain de ses ancêtres. Jules Armand Madeleine, un habitant de Trèfles à Rose-Hill âgé de 62 ans, est venu au rassemblement en famille. Il se bat en cour pour récupérer le terrain familial depuis maintenant 13 ans. «J'ai un terrain à Trou-d'Eau-Douce, qui m'a été légué par mes ancêtres en 1812.»

Mais en 2007, lorsque la famille décide de reprendre en main ce terrain, ils découvrent qu'il est occupé. «Deux maisons y sont construites et ils abritent des plantations de légumes et d'ananas.» Lorsque les Madeleine décident de se tourner vers la justice pour régler cette affaire, ils découvrent que c'est un parent d'un ministre qui serait derrière cette fraude. «Nous détenons tous les papiers qu'il faut pour le poursuivre. Mais en raison du lien de parenté de cette personne, on ne reçoit aucune aide.»

Logement

«Les habitants de Rivière-Noire subissent une lourde injustice»

Soopaya Veerapen, travailleur social à Rivière-Noire, s'est exprimé au nom des habitants de la région. «Les habitants subissent une lourde injustice depuis maintenant 50 ans surtout par rapport au niveau du logement. Elles sont au total 636 familles à être dépourvues d'un toit décent.

Des développements se font tous les ans dans la région de Rivière-Noire, sauf qu'il s'agit de projets prédestinés aux étrangers et aux touristes.» Il affirme qu'une somme est allouée pour le logement dans le budget, mais qu'une partie de la société serait privée de ce service. «Il est temps de voice out ce problème et de trouver une solution constructive afin que les enfants de Rivière-Noire, qui deviendront à leur tour adultes, auront une meilleure vie que leurs parents.»

Sport

«Je connais beaucoup de sportifs ou dirigeants victimes de discriminations»

L'ancien athlète, Stéphane Buckland, est venu défendre les droits des sportifs mauriciens. «Je connais beaucoup de sportifs ou dirigeants qui subissent des discriminations dans diverses fédérations sportives du pays», affirme-t-il. «Des petits copains ou protégés de certaines castes et religions existent bel et bien dans le système sportif.»

Emploi

«Le combat contre la discrimination doit être mené par tous»

Ikbal Kurreemun, un habitant de Mont-Ida, Flacq, a tenu à assister au rassemblement et à intervenir car il a été témoin de l'injustice qu'aurait vécu son frère, à présent décédé, lorsque ce dernier travaillait dans un parapublic. «Mon frère, qui avait été promu à un poste supérieur il y a quelques années, s'est vu dégrader quelques mois plus tard lorsqu'il était en voyage.»

Lorsque le défunt aurait contesté la décision, il se serait retrouvé suspendu, mais il a continué à se battre pour reprendre son poste. «Le combat contre la discrimination est un combat universel que nous devons tous mener au nom de ceux qui se sentent bafoués d'une quelconque façon», soutient Ikbal Kurreemun.

DES PERSONNALITÉS PRÉSENTES

La présence de Mauriciens connus n'est pas passée inaperçue hier. Les artistes Bruno Raya et Maista sont intervenus et ont témoigné de l'injustice et de la discrimination qu'ils subissent de la Mauritius Society of Authors, la Mauritius Broadcasting Corporation ou encore, du ministère des Arts et du patrimoine culturel. L'ancien athlète, Stéphane Buckland, a tenu à representer les sportifs vivant des situations difficiles. Le groupe Prophecy et Jean Jacques Arjoon ont quant à eux assuré l'animation. Dans le public, d'autres têtes connues dans le monde politique ont été aperçues. Parmi elles, le député rouge Fabrice David, la PPS Tania Diolle, mais aussi Clency Harmon et Hector Tuyau