Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le FNSCC s'apprête pour des actions en provinces

Le Fonds national de solidarité contre le Coronavirus (FNSCC) a organisé, lundi 20 juillet 2020, au Lycée Mgr Shaumba, un point de presse pour évaluer son parcours et révéler ce qui a été fait, les perspectives à venir ainsi que les actions en cours.

A cette occasion, Dominique Mukanya, Coordonnateur national du FNSCC, a annoncé qu'il a reçu des partenaires sociaux et économiques, mais également des volontaires, un total de 2 484 400 USD (en espèce), logés dans le compte bancaire de la structure, et plusieurs biens en nature et d'autres encore promis.

Détails

«Par rapport aux Dons reçus en espèces sous forme de chèques, nous avons reçu d'abord de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 1 000 000 USD, de la banque Trust Merchant Bank (TMB) 250 000 USD, d'une église de l'ECC qui a gardé l'anonymat 5. 000 USD, d'un député 2 592 USD et une sénatrice 2 842 USD, de la société Airtel 100 000 USD. Aussi, de Equity Bank 1 000 000 USD pour l'achat du matériel de protection du personnel soignant tel que le DG de cette Banque avait demandé», détaille le Révérend Dominique Mukanya.

S'agissant de Dons en nature, le FNSCC a reçu de la banque kényane TDB Group 100.000 USD pour l'achat des équipements. C'est-à-dire, à travers Ethiopian Airlines, TDB Group enverra 80.000 masques chirurgicaux pour le personnel soignant, 15.000 masques réutilisables pour la population congolaise, 3636 vêtements biologiques pour le personnel soignant et 5500 vêtements pour les patients de Covid-19. La société Engen RDC a annoncé 60 bonbonnes de 50 litres à oxygène et 500 litres de carburant.

Il sied de souligner que le Royaume du Maroc avait offert un lot important de matériels composés de 600 cartons de visières de protection, 1000 cartons de masques, 67 cartons de blouses et quelques produits pharmaceutiques...

Actions réalisées

Ces dons ont été orientés vers diverses formations médicales pour la prise en charge de la COVID-19 notamment, des malades et personnels soignants ainsi que de l'équipe de la riposte contre cette pandémie en RDC.

«Nous avons remis des subsides à quatre centres hospitaliers, Monkole pour 150 000 USD, l'hôpital Saint Joseph 150 000 USD pour l'achat des équipements dont un groupe électrogène de 350 KVA, l'hôpital Maman Yemo pour 150 000 USD pour achat des équipements afin d'équiper le centre COVID en construction, enfin les Cliniques universitaires», a-t-il précisé.

Perspectives

En perspective, le FNSCC compte remettre des subsides aux centres hospitaliers visités en province notamment, au Kongo Central, plus précisément à Kisantu, Nkamba, Kikanda, Boma et Tshela. Et, une équipe du FNSCC est à pied d'œuvre dans le Grand Katanga pour la mobilisation des ressources.

S'agissant de la levée de l'état d'urgence, le FNSCC partage le même avis que le Docteur Muyembe qui suggère un prolongement jusqu'au mois de septembre. Ainsi, la prudence doit être de rigueur, selon le Révérend Dominique Mukanya. Car, dit-il, la levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la Covid-19.