Congo-Kinshasa: Pont N'doko - Roger Muaka à la rescousse de la population de Tsanga Nord

A la tête d'une forte délégation de Cadres du Mouvement Chrétien pour la Solidarité et la Démocratie (MCSD), parmi lesquels les membres du Directoire National et de la Fédération du Kongo Central mais aussi, de quelques sympathisants, le Sénateur Roger Muaka Muaka, accompagné de sa chère épouse, vient de séjourner le week-end dernier dans le Kongo Central, précisément à Tshela, Mbuku Nama, son village natal et Tsanga Nord où il a inauguré le pont N'doko, construit sur fonds propres.

C'est un ouvrage d'une grande utilité communautaire, d'extrême importance et stratégique d'autant plus que l'hôpital général de référence de Kuimba, les missions catholique et protestante du coin, les écoles et d'autres églises étaient coupés du reste du monde parce qu'ils n'étaient plus fréquentés faute de voie d'accès.

Inauguré le samedi 11 juillet 2020, le Pont N'doko est érigé dans le tronçon compris entre Tsanga Nord et Kioboki Kuimba, dans le secteur de Nzobe Luzi, Territoire de Tshela. Il constitue une solution durable que l'honorable Sénateur Muaka lègue à une population qui souffre d'un manque criant d'infrastructures routières appropriées pour se déplacer et faire évacuer ses marchandises.

Un invité spécial et de marque était à cette grandiose cérémonie. Il s'agit de l'Honorable patriarche Simon Floribert Mbatshi Batsia, Gouverneur honoraire du Kongo Central, plusieurs fois vice-ministre, ministre ou Commissaire d'Etat sous le régime du Maréchal Mobutu, aujourd'hui député national.

Plusieurs autres personnalités politico-administratives, religieuses et coutumières n'ont pas voulu manquer à l'évènement. Au nombre desquelles, le Chef de Division unique de l'ex. District du Bas-Fleuve, l'Administrateur du territoire de Tshela, le Chef de secteur, le Président Représentant Légal (PRL) de la 18ème CEAC/ECC, Révérend Bunda Bunda, l'Abbé curé Willy Tsasa, représentant l'Evêque du Diocèse de Boma et plusieurs religieuses.

Tout est parti de la prière d'ouverture par le vicaire de la paroisse de Kuimba, Abbé Roger, suivie de la bénédiction de l'ouvrage par le PRL Bunda Bunda pour terminer par les rites traditionnels des Chefs Coutumiers pour impliquer les ancêtres à la protection du pont.

Le Chef de Division unique du Bas-Fleuve et l'Administrateur du Territoire de Tshela ont, à leur tour, apprécié, à leur juste valeur, le cadeau d'un pont qu'un digne fils du terroir vient d'offrir à ses frères et sœurs dont le besoin se présente avec acuité.

Etant donné que le pont va assurer la connexion des masses et permettre à la population de se déplacer d'un bout à l'autre, en facilitant également le trafic des marchandises, ils ont exhorté l'ensemble de la population à soutenir le Sénateur Roger Muaka afin qu'il puisse gravir d'autres échelons supérieurs et continuer à poser des actes de générosité en faveur de la population.

Mu par le souci d'ouvrir la population de Tshela au monde, Roger Muaka, qui n'est pas à son premier geste de cœur, estime qu'il n'existe pas de développement sans infrastructures routières.

Mais, au-delà, il est d'avis que le développement est un concept d'ouverture et de participation collective et non une démarche solitaire. C'est ici l'occasion pour lui, de lancer un vibrant appel aux filles et fils du terroir de s'unir autour d'un certain nombre des projets d'intérêt vital et économique.

En ce qui le concerne, il est d'ores et déjà au contact des hommes et des femmes, religieux et laïcs, opérateurs économiques, mêmes ceux résidant hors du pays pour tourner le regard vers son terroir. Comme quoi, il a insisté sur le fait que personne ne doit oublier ses origines.

A tous et à chacun, il exhorte de veiller à ce que les usagers du pont n'en abusent.

«A tous les jeunes de veiller à l'entretien permanent et régulier du tronçon routier que je viens de réhabiliter afin de nous concentrer sur d'autres tronçons».

Aussi, a-t-il pris l'engagement de rendre disponible quelques matériels de réhabilitation des routes.

Il s'en voudrait de ne pas dire merci à tous les officiels ayant répondu présent à cette cérémonie mais aussi et surtout, tout le personnel du pont en commençant par l'Ingénieur Jérôme Matondo et toute son équipe, y compris les partenaires ayant facilité le transport des matériels, en l'occurrence Roger Ngwafi et Petas.

Roger Muaka a exprimé un sentiment de reconnaissance et de totale satisfaction au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir élevé plus de 50 ans après, "notre modèle", Feu président Joseph Kasa-Vubu Héros National. C'est un véritable engagement à promouvoir les valeurs morales et républicaines incarnées par ce père de l'indépendance.

Le Sénateur a également présenté ses condoléances à la famille biologique du Feu Député Bilolo.

La modération était assurée par Me Hippolyte Vasika, Porte-parole du MCSD.

Auparavant, pendant qu'il se dirigeait vers Tsanga Nord, Roger Muaka s'est incliné au Mausolée du président Joseph Kasa-Vubu où il a déposé une gerbe de fleurs. Il en était de même à la tombe de son défunt Papa, Muaka Babaka Armand. En rapport avec la COVID-19, des sacs de riz, des gels hydro alcooliques, des caches nez, des tabliers et gans ont été déposés à l'hôpital général de référence de TOTAMA SINGINI et la Fondation Roger Muaka. La communauté de Sœurs de Kuimba et la Communauté protestante n'ont pas été oubliées.