Ile Maurice: Météo - Pluie, vents et chute de température

Après une semaine de répit, le temps se gâte à nouveau. Un front froid et un fort anticyclone occasionneront une baisse de température, de la pluie et du vent d'ici jeudi. La grisaille subsistera avec de la pluie dans le Sud, dans l'Est et sur le plateau central.

La station météorologique annonce des températures de 12 °C à 15 °C sur le plateau central et entre 18 °C et 20 ºC ailleurs, le soir et tôt le matin. Des rafales de 50 km/h sont attendues sur les endroits exposés.

Selon plusieurs services météo, l'effet combiné d'une zone de basse pression au nord des Mascareignes apportera un temps plus venteux avec des rafales de 90 km/h, voire 100km/h, des houles de cinq mètres et une pluie intermittente. Le mercure pourrait descendre jusqu'à 13 °C en soirée. Par ailleurs, le mois de juin a été l'un des plus pluvieux (188 mm) en trente ans. Jusqu'à présent, Grand-Bassin a connu le jour le plus froid avec 17 °C le 17 juin et la nuit où la température la plus basse a été notée avec 13 °C le 8 juin.