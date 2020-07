Gabon: TRANS MED - L'hôpital et les soins de qualité à domicile

La structure privée de santé, Trans Med a officiellement lancé ses activités, ce lundi 20 juillet 2020 à Libreville. Cette entreprise privée de santé publique se veut un « hôpital mobile de proximité qui offre des soins à domicile ».

Les responsables de ladite structure ont expliqué les origines et les objectifs de création de cet hôpital dit mobile, aux femmes et hommes des médias. Le Gabon compte désormais une entreprise de plus dans le domaine de la Santé.

Une nouvelle structure privée de santé publique est née. C'est Trans Med, une nouvelle entreprise dans le domaine médical. Ses activités ont été rendues publiques le 20 juillet dernier, au quartier Louis de Libreville où se trouve d'ailleurs son siège. La société Trans Med apporte sa pierre dans le domaine de la santé publique. Elle se lance dans l'offre de soins médicaux à domicile. Cette structure se veut au service des Gabonaises et Gabonais pour des soins de qualité. Pour les promoteurs, elle intervient comme une solution au contexte sanitaire actuel.

Le Docteur Nzé, anesthésiste Réanimateur et médecin référent explique que Trans Med, se veut le relai entre le patient et la structure hospitalière la plus proche quand le cas s'avère d'une extrême urgente. Elle permettra d'amener l'hôpital vers les patients avec des soins de première nécessité. Cette nouvelle structure médicale aura en permanence et à sa disposition, des médecins généraliste, anesthésiste, réanimateur, un infirmier et les chauffeurs ambulanciers.

Avec Trans Med, nous confie le Responsable Marketing Enzo Mbira Nzé, plus besoin d'aller chercher un taxi, plus besoin de se mettre au volant en étant très faible. Avec Trans Med, poursuit-il, les patients ont la possibilité de composer un numéro pour bénéficier de ses services. « Trans Med est une entreprise privée. Le but de Trans Med, c'est d'apporter une valeur ajoutée de ce qu'est la santé à la base. Trans Med ne vient pas pour inventer la roue. Les hôpitaux existent, la santé existe, les médecins existent. Trans Med veut donner un confort et faciliter l'accès aux soins aux personnes qui ont la possibilité de se l'offrir » rassure Enzo Mbira Nzé.

Structure sanitaire, Trans Med propose aux patients la qualité des soins dans le confort de chez soi. Aussi, se veut- elle un hôpital mobile de proximité. Avec son parc automobiles disponibles, cette entreprise médicale propose des réponses aux vécus dans le domaine de la santé pour tous. « Nous voulons à travers cette entreprise honorer et privilégier la vie de nos semblables. Trans Med au-delà des services proposés, vient comme une réponse à notre situation actuelle de vie. C'est aussi un gain inestimable de temps, un contrôle sur sa vie et sur son temps. C'est un soulagement de savoir que votre dossier médical est suivi de façon personnalisée » laisse entendre Responsable Marketing Enzo Mbira Nzé.

Pour la petite histoire, c'est à la suite d'un accident personnel du fondateur, qu'est née l'idée de Trans Med. Cette structure médicale se veut d'être la solution la plus fiable en besoin de santé sur le territoire. Ainsi les services reposent sur une prise en charge immédiate, personnalisée et rapide effectuée par des Médecins agrées et reconnus par le Ministère de la Santé et l'Ordre National des Médecins.

Trans Med est donc la première structure privée pour les prestations de services dans tous les domaines de la santé à domicile. En effet, Trans Med assure une permanence de soins 24H/24 et 7J/7 à travers principalement la Visite médicale à domicile, Consultation à domicile, Soins Infirmiers à domicile, Hospitalisation à domicile, Ambulance, Véhicule Sanitaire Léger (VSL) et Événementiel au vu du contexte sanitaire actuel.