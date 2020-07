Sénégal: COVID-19 - Confiner les zones rouges ne s'impose-t-il pas ?

Une nouvellement stratégie de lutte avec moins de tests, plus de cas positifs , un taux de positivité de 21% ce lundi . 34 patients admis en réanimation (bilan de ce jour) et des cas de décès qui ne cessent de suivre une évolution ascendante.

Une telle situation devrait encore une fois attirer l'attention des autorités qui avaient décidé de proclamer l'état d'urgence et de manière générale, de tous les sénégalais qui avaient fini, malgré eux, de se débarrasser de leur vielle tradition liée aux rassemblements, au fait de se donner la main etc.

« Le président de la République décrète : Article premier. - L'état d'urgence est proclamé, à compter du 24 mars 2020, à zéro heure, sur tout le territoire national », nous avait annoncé le décret n° 2020-830 du 23 mars 2020 proclamant l'état d'urgence sur le territoire national alors que le Sénégal n'avait compté, à ce jour-là, que 79 cas positifs au coronavirus dont 8 guéris, zéro décès et 71 sous traitement entre Dakar et Touba.

Le 29 juin dernier, le pays totalisait 6698 personnes testées positives, dont 4341guéries, 108 décédées, 2248 encore sous traitement et un malade évacué en France.

Et le président Sall avait brandit l'argument basé sur une « double nécessité vitale » à savoir la préservation de la santé des populations et celle de l'économie pour « décider de lever l'état d'urgence et le couvre-feu y afférent à compter du 30 juin 2020 à 23 heures ».

Aujourd'hui, concernant la santé économique, les spécialistes sont en laboratoire pour l'élaboration du plan de relance des activités de l'économie nationale qui préoccupe le chef de l'Etat Macky Sall qui, lors de ses rencontres hebdomadaires avec les membres du gouvernement, ne rate souvent pas l'occasion de rappeler aux ministres l'importance particulière qu'il accorde à cette urgence.

Mais entre-temps, les sénégalaises et les sénégalais devraient prendre leur mal en patience concernant l'autre défi du gouvernement à savoir la santé des populations.

Car, la Covid-19 gagne de plus en plus de terrains et continue d'accentuer « ses attaques communautaires » touchant ainsi toutes les régions du Sénégal, contrairement à ce qui se passait le 23 mars avec seulement Dakar et Diourbel qui étaient frappées par la crise sanitaire.

Aujourd'hui, 20 juillet 2020, il ressort du point de situation présenté ce matin par le directeur de la prévention Dr Mamadou Ndiaye, 138 nouveaux cas testés positifs sur un échantillon de 639 tests réalisés, soit un taux de positivité de 21%.

Parmi les cas positifs, l'on décompte, selon M. Ndiaye, 97 cas contacts suivis par les services du ministère de la santé et de l'action sociale et 41 issus de la transmission communautaire.

Aussi, confie-t-il, 54 patients ont été déclarés guéris et 34 admis en réanimation, avec également 3 nouveaux décès liés au coronavirus portant le bilan ainsi à 170 morts.

« A ce jour, le Sénégal a enregistré depuis l'apparition de la maladie, 8948 déclarés positifs dont 6002 guéris et 2775 sous traitement », indique le ministère de la santé.

En ce sens, compte tenu de l'évolution de la pandémie au Sénégal, la problématique de confiner les zones rouges ne s'impose-t-elle pas ?