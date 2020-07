Congo-Kinshasa: Alain Daniel Shekomba - "Après sa démonstration de force du 13 juillet 2020, LAMUKA à l'heure de l'inéluctable choix"

La réussite de la mobilisation de la marche de protestation de LAMUKA du lundi 13 juillet 2020 ne souffre d'aucune contestation. Ce succès relègue à mille lieues derrière elle la manifestation organisée trois jours plus tôt par l'UDPS autour de la même problématique.

L'imposante majorité populaire dessinée autour de la plateforme issue de la volonté du peuple congolais a fait une victime collatérale et pas n'importe laquelle. En effet, pour éviter le ridicule, le FCC, de Joseph Kabila, a vite fait d'annuler la marche qu'elle avait programmée pour le lendemain 14 juillet.

Orphelins d'Adolphe Muzito et Martin Fayulu, ténors de la vérité des urnes, bloqués à l'étranger pour cause de restrictions de voyage dans le cadre des mesures de lutte anti-pandémie covid-19, les partisans de LAMUKA pouvaient néanmoins compter, pour cette marche du 13 juillet, sur la participation des deux autres leaders de LAMUKA, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, inscrits, eux, dans l'opposition politique républicaine.

Le premier couac est intervenu juste deux jours avant la marche du 13 juillet, quand Moïse Katumbi qui avait pourtant chauffé la population katangaise dans le sens d'une participation massive à la manifestation, va curieusement et trop facilement céder, sans résistance plausible, à l'alerte ou à la menace d'une certaine Fondation Katangaise venue le convaincre d'annuler, dans le Katanga, la protestation prévue par LAMUKA.

S'agissait-il pour l'ancien Gouverneur du Katanga d'une décision solitaire ou plutôt le fruit d'une concertation avec ses trois autres collègues ? Je l'ignore. Toujours est-il que ce subit désistement pour le moins suspect profite clairement à Joseph Kabila qui, des profondeurs de son abyssal impopularité sur l'ensemble de pays, s'accroche désespérément à l'idée de se convaincre qu'il reste très populaire dans le cœur de « ses frères et sœurs » du Katanga.

Le second couac est intervenu à Kinshasa où celui qui devait porter la conduite du combat de LAMUKA s'est installé dans une posture qui fait débat. Le Patron du Mouvement de la Libération du Congo (MLC) et membre du Présidium de LAMUKA, Jean-Pierre Bemba, a pris la tête de la marche du célèbre et populeux district de la Tshangu, bastion bien reconnu de LAMUKA.

Il a fait exploser l'applaudimètre en sa faveur, les partisans de LAMUKA/Tshangu ne cessant de scander son sobriquet « Igwe » tout au long du parcours. Mais, contre toute attente, le leader de LAMUKA a curieusement choisi d'arrêter la marche du cortège de la Tshangu qu'il conduisait, au niveau de l'Echangeur de Limete, sans que les militants de la Tshangu n'aillent se joindre aux autres manifestants qui sont allés terminer leur marche au point de convergence prévu par les organisateurs, à l'Esplanade du Boulevard Triomphal, en face du Stade des Martyrs.

En plus de cette déviation de l'itinéraire, Jean-Pierre Bemba va encore surprendre et décevoir, lors de l'interview qu'il a accordée à la presse à la fin de la marche, en déclarant que le peuple congolais est descendu dans la rue car il s'oppose à la désignation non consensuelle d'un nouveau Président de la CENI et que ladite désignation ne s'était pas faite dans le respect de la procédure. S'était-il agi d'une maladresse dans sa communication, ou plutôt d'une déclaration délibérée cachant mal une malicieuse subtilité stratégique ?

Toujours est-il que cette double déviation, probablement délibérée, compte tenu du fait que, pendant plusieurs jours auparavant, l'équipe des Communicateurs de LAMUKA avait, pris la peine de publier clairement les itinéraires et le point de chute de la fin de la marche. Ces communicateurs expérimentés n'avaient eu de cesse d'expliquer avec clarté l'objectif de la manifestation ; à savoir, interdire de mettre la charrue devant les bœufs en privilégiant les réformes institutionnelles préalablement au choix des animateurs des institutions. A cela s'ajoute l'attitude trop conciliante de Igwe qui n'a pas pu ou voulu dénoncer la répression et les exactions policières commises contre les manifestants. Le comble, c'est qu'il s'est cru en devoir de publiquement féliciter l'appareil répressif du tandem Tshisekedi-Kabila, au lieu de se mettre du côté de ses victimes. Tout cela illustre parfaitement les contradictions internes au sein du Présidium de LAMUKA, met en lumière la confusion du positionnement de cette plateforme politique, et contribue à désarçonner l'opinion des partisans.

En effet, une plateforme ou un personnage politique doit montrer assez de clarté pour espérer escompter un maximum de crédibilité et de visibilité. C'est pourquoi, l'heure de la cohérence est venue pour LAMUKA qui doit à urgemment exprimer le choix majeur de son orientation politique.

Des deux choses, l'une :

soit opter pour l'opposition institutionnelle, en suivant le choix de Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba dont les partis et leurs délégués siègent dans les institutions que, pourtant, LAMUKA ne se gêne pas de critiquer et profitent des avantages de celles-ci; soit suivre la voie de la résistance populaire choisie par la base, en sortant totalement desdites institutions dont LAMUKA et ainsi être crédibles aux yeux du souverain primaire, pour contester la légalité - si ce n'est la légitimité - du pouvoir en place et continuer à réclamer la vérité des urnes, comme le font avec constance Martin Fayulu et Adolphe Muzito.

On ne peut pas être à la fois dans les institutions frauduleuses et dans la vérité des urnes. LAMUKA ne peut plus être la jonction de ces deux options contraires et, plus que la clarification, le choix est donc devenu inéluctable maintenant.

En ce moment où la contestation populaire s'est levée, visiblement pour longtemps, les Congolais ont plus que jamais le droit d'exiger l'avènement d'une nouvelle culture politique dans laquelle les politiciens se battraient non plus pour de ridicules polémiques autour de faits ponctuels ou pour des positionnements de personnes, mais plutôt sur des principes élevés. Cela est le seul moyen d'assurer la mise en place et la consolidation de structures et institutions cohérentes et solides devant appuyer l'exercice démocratique.

Tel est le combat porté par Martin Fayulu qui, par le positionnement de son plan de sortie de crise, préconise avant toute chose un audit financier et opérationnel de la CENI ainsi des réformes institutionnelles. Ces dernières, ajoutées à la redéfinition du critérium pour la désignation des responsables, devront donc obligatoirement précéder la nomination des animateurs des institutions.

Cela dit, l'ampleur de la mobilisation de la marche du 13 juillet et la détermination qu'exprime le peuple congolais pour l'avènement d'un état réellement démocratique appellent obligatoirement :

les dirigeants de LAMUKA, comme expliqué plus haut, à procéder à une urgente clarification des objectifs de leur combat et du positionnement de leur plateforme par rapport à la résistance populaire ;

la coalition FCC-CACH à, enfin, entendre la voix de la colère du souverain primaire, en renonçant aux décisions dénoncées par le peuple, telle qu'exprimée avec force à travers tout le pays.

Si ce n'est pas le cas, que le pouvoir ne s'étonne pas de voir la résistance populaire s'intensifier jusqu'à ce que le souverain primaire obtienne gain de cause : le peuple gagne toujours !

A bon entendeur, salut !

Alain Daniel SHEKOMBA

Physicien, Chef d'entreprise

Candidat à l'élection présidentielle 2018