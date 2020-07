Congo-Kinshasa: COVID-19 - Ngobila bannit la tenue des funérailles dans les salles et lieux publics

«Même après que nous ayons vaincu le coronavirus, nous allons garder les mesures concernant l'organisation des deuils dans les salles et lieux publics». Par ces mots, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka a scellé le sort des salles et lieux publics destinés à organiser des obsèques.

Après que l'état d'urgence sanitaire ait été décrété par le Président de la République le 24 mars dernier, une série de mesures a été prise pour contenir cette pandémie dont celle de l'interdiction formelle de tenir des funérailles dans les salles et lieux publics. Cela signifiait que le deuil quittait la morgue pour le cimetière directement sans autres formes de cérémonies. Bref, plus question de recourir aux salles et espaces publics après la levée de l'état d'urgence, réitère l'hôtel de ville de KInshasa.

Lors de sa déclamation pendant le lancement des travaux de construction du funérarium de la morgue centrale de Kinshasa samedi 18 juillet, le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Gentiny Ngobila a informé ses administrés de son désir de continuer formellement l'application de la décision portant interdiction de location des salles et des lieux publics pour les deuils. «Dorénavant à Kinshasa, même après que nous ayons vaincu le coronavirus, nous allons garder les mesures concernant l'organisation des deuils dans les salles et lieux publics. La levée des corps de la morgue sera suivie d'une brève exposition au funérarium. Après cette exposition au funérarium, le corps peut être acheminé le cas échéant vers une église chrétienne pour ceux qui sont chrétiens et s'en suivra un acheminement directement au cimetière pour l'inhumation. Cette mesure va abroger les anciennes habitudes qui consistaient à amener les deuils aux domiciles des défunts ou dans d'autres lieux publics où les kinois étaient habitués à faire le deuil», a-t-il ajouté.

La construction du funérarium s'opère dans le cadre des sollicitations émises par le Gouverneur de la ville qui demande à chaque hôpital de l'Etat ayant une morgue de se donner un espace funéraire afin d'organiser des funérailles pendant quelques minutes.