Congo-Kinshasa: Face à la crise qui pointe à l'horizon - Alain Parfait Ngulungu scrute les pans du désarroi populaire actuel

Face à la crise politique qui se profile à l'horizon, le politologue Alain Parfait Ngulungu, à bâtons rompus, revient sur son interview accordée au Journal La Prospérité, pour déceler les pans du désarroi populaire actuel. Il en appelle au sens de responsabilité de l'élite dirigeante pour garantir la paix républicaine.

Comme tout analyste politique averti, le politologue Alain Parfait Ngulungu dit que les marches enchainées par divers partis politiques et autres forces vives de la République sont l'expression d'un ras-le- bol collectif suite à la cherté de la vie. En substance, il estime que celui-ci est une protestation contre la dérive de la coalition CACH-FCC au pouvoir. «... Il ne faut pas pousser la population jusqu'à ce point. C'est prendre des risques énormes que l'on ne saurait gérer en cas de débordement. Quand on regarde de près l'état de notre démocratie, l'on note, sans l'avouer, le clignotement incessant d'un imminent signal d'alarme qui indique un niveau inquiétant, la montée de la violence expressive, d'un nombre considérable de nos concitoyens». Et d'ajouter, «... on constate également un engagement plus grand que jamais dans les organisations de la société civile, en particulier dans les milieux notamment, catholique et protestant qui prennent, de fois, de décisions et choix radicaux. Cela traduit en réalité un désarroi populaire canalisé par ces princes de l'Eglise. Malheureusement, regrette M. Ngulungu, la classe politique n'a pas pris au sérieux ces signes avant-coureurs pour améliorer la gouvernance politique et économique durant les dix dernières années ».

Ce chercheur associé au centre d'Etudes Politiques à l'UNIKIN estime que les convergences de vue entre l'UDPS et la coalition LAMUKA, démontre la mort cérébrale de deux coalitions, CACH et FCC. « Ce n'est pas à nous de faire ce choix, il est réservé aux sociétaires de la coalition au pouvoir même si ils font semblant. L'on sait que la coalition connait une mort cérébrale, un dysfonctionnement au détriment de l'intérêt supérieur de la République et une véritable perte du temps inutile. Il fait observer que la coalition n'existe qu'entre deux noms, Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange... un véritable panier à crabe ».

Ngulungu poursuit en indiquant que ces divergences entre les plateformes au pouvoir créeront d'énormes crises auxquelles on aura dépenser beaucoup d'énergies et de temps à y remédier alors que le FCC en est habitué à travers sa capacité à survivre et rebondir par le biais du dialogue mais, chose qui peinera d'après lui, l'UDPS, qui est accoutumée au combat de la rue. A la question de savoir si la coalition CACH-FCC tiendra encore pour combien de temps, le politologue dit : « je ne suis pas un devin, ni un prophète de malheur... nous avons la nette impression que les partenaires au pouvoir se regardent en chiens de faïence, or en alliés, ils doivent partager la même vision de la gouvernologie ».

Comme ils cheminent ensemble, Alain Parfait Ngulungu les exhorte à bien gérer leurs divergences d'une manière amicale pour l'intérêt du peuple. « Il y a un apprentissage à faire pour atteindre un apaisement politique, une compréhension mutuelle des partenaires politiques pour donner des réponses rapides aux grondements de la rue et à la crise socio-économique post-Covid-19 en RDC. Chaque matin, Kabila et Tshisekedi, rappelle M. Ngulungu, doivent avoir une habileté à saisir la complexité de leur deal politique, avec toutes ses liaisons, ses interactions, ses rebonds et ses contradictions pour maintenir à bon point cette coalition. Leur échec, non souhaitable, c'est l'hécatombe de la démocratie en RDC, on ne peut nier l'évidence.

Quant au peuple congolais, il doit comprendre que le droit de marcher ou de s'exprimer ne suffit pas. Ce droit doit être soutenu par une bonne éducation politique, une maitrise adéquate du savoir politique et une capacité d'organiser l'information politique... », Conclut-il.