Sénégal: Pape Bouna Thiaw - «Mon ambition, c'est d'aller loin dans le métier»

interview

Ancien international sénégalais, Pape Bouna Thiaw a été l'un des héros de qualification du Sénégal à la Coupe du monde de 2002 (il avait claqué un doublé à Windhoek lors de la victoire 5-0 du Sénégal contre la Namibie comptant pour le dernier tour des éliminatoires).

Après avoir bourlingué en France, en Suisse, en Russie et en Espagne, l'ancien attaquant de Yeggo est revenu au pays avec, dans ses bagages, des diplômes d'entraîneur. Aux commandes de Niarry Tally depuis décembre 2018, Pape Thiaw fait son bonhomme de chemin, alternant le bon et le moins bon.

Vous avez joué à Niarry Tally et vous revenez comme coach. Comment vivez-vous cette expérience ?

À Niarry Tally, j'ai fait quelque de chose qui est rare. Avant de partir en Europe, je n'avais pas connu le championnat sénégalais.

Et une fois que j'ai connu les plus grands stades, je suis revenu avec une sévère blessure qui m'a éloigné des terrains durant une longue période. Pour me rétablir, je suis venu faire une saison à Niarry Tally et j'ai gagné la Coupe de la Ligue en 2012.

C'était le premier trophée national de Ngb. Je me dis toujours que dans la vie, rien n'est facile. Dans un club comme Ngb, il y a des exigences et c'est ce que je cherche. Je suis un jeune entraîneur qui vient de commencer sa carrière ; j'ai besoin de ce challenge.

Niarry Tally a vécu une première moitié de saison assez difficile. Qu'est- ce qui l'explique ?

C'est mitigé parce qu'à la dernière journée des phases aller, nous sommes sortis de nos objectifs. Nous étions à la 13e position sur 14.

Tout le long du championnat, nous n'avons jamais été dans la zone des relégables. Il restait encore 13 journées à jouer, nos chances étaient encore intactes. Avec le jeu que nous produisions, je pense qu'il y avait de l'espoir pour nous en sortir.

Est-ce qu'on peut dire que le coronavirus a sauvé Niarry Tally d'une relégation ?

Je ne pense pas. Mais la fédération a pris la décision d'arrêter définitivement le championnat. Je ne dirai pas tant mieux parce que j'aurais bien aimé obtenir les choses sur le terrain, même si c'est difficile car je suis un gagneur. Mais, dans ce cas de force majeur, nous avons pu atteindre nos objectifs qui étaient le maintien.

Comment est-ce que l'équipe a vécu la crise sanitaire ?

Tout le monde l'a vécu difficilement, et c'est normal. Notre équipe a eu la chance d'avoir un président qui a su gérer pas mal de choses pour les joueurs. Même s'il ne les paie pas à 100 %, il a fait de gros efforts. La crise, bien qu'elle soit sanitaire, a des effets sur le plan économique.

Comment appréhendez-vous la prochaine saison ? Allez-vous renforcer l'effectif ?

Je ne peux pas trop en parler. Il faut que je voie mes dirigeants pour savoir ce qu'ils comptent faire. Mais nous avons toujours besoin de renforcer l'équipe.

Parce que si tout allait bien, nous ne serions pas à cette place. Il y a des choses à corriger même si nous avons un groupe de qualité.

Après avoir été international, comment vous êtes-vous retrouvé entraîneur ?

Pour moi, le football, c'est une passion. Tant que je peux exercer dans ce domaine, je le ferai. J'ai eu la chance d'entraîner parce que j'ai obtenu ce que les dirigeants demandaient, c'est-à-dire les diplômes pour coacher, que j'ai décrochés en France ; ce qui n'est pas donné à tout le monde.

Pourquoi cette reconversion comme entraîneur ?

Mon vécu ne servirait à rien si je ne partage pas mon expérience. La meilleure manière de procéder, c'est de le partager avec mes petits frères afin qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs.

Je veux aussi les pousser à prendre exemple sur nous, parce que nous avons fait de belles choses en 2002.

Aujourd'hui, quels sont vos plans ?

Pour l'instant, je suis à Niarry Tally et je continue à travailler.

Au-delà de Niarry Tally, est-ce que vous envisagez d'entraîner de grands clubs, l'équipe nationale ?

Comme on dit, quand on rêve du ciel, si on ne l'a pas, on aura sûrement les étoiles. Moi je rêve très grand. J'ai des ambitions, je veux des chaises, ça c'est sûr et certain.

Mais il y a des paliers à gravir. Pour le moment, j'ai mon diplôme Uefa A qui me permet d'entraîner dans le haut niveau. En obtenant ces diplômes, j'ai appris beaucoup de choses.

J'ai compris que ce n'est pas parce qu'on a été un footballeur que l'on peut devenir un bon entraîneur. Loin de là. Mon ambition, c'est d'aller loin dans le métier. Pour cela, il me faut passer d'autres diplômes dans les prochaines années.

Qu'est-ce qui empêche nos clubs de briller au plan continental ?

Je ne connais pas trop le football local. Cela ne fait qu'une année que je suis là, et j'apprends. Il y a de bons joueurs. Cependant, il est difficile de parler de championnat professionnel alors qu'il n'y a pas assez d'infrastructures.

Je pense que cela va bientôt changer. Les gens pensent que le football, c'est seulement sur le terrain, alors que ce n'est pas le cas. C'est une chaîne. Du président aux supporters, il faut que les clubs soient bien structurés, sans compter la communication qui est assez importante. Il y a des clubs qui l'ont compris.

Au plan de la qualité, le footballeur sénégalais est recherché. Cela veut dire que nous avons de bons joueurs. Si nos clubs ne brillent pas, c'est parce qu'il manque des choses. Il faut donc revoir de nombreux aspects pour espérer réussir.

À votre avis, faut-il donner aux joueurs locaux leur chance en équipe nationale ?

J'y milite. Cela permettra à notre championnat d'être plus attractif. Cela poussera les joueurs à être plus motivés. Certains joueurs locaux, quand ils sont sur le terrain, ont la tête ailleurs.

Ils ont tous envie de vivre la gloire à l'image de Sadio Mané. Malheureusement, s'ils évoluent dans le championnat sénégalais, ils disent qu'ils ont peu de chance.

C'est pourquoi ils souhaitent tous partir en Europe pour monnayer leur talent et être sélectionnés en équipe A. Si on pouvait, à chaque regroupement, convoquer 3 à 4 joueurs du championnat local, cela pourrait changer l'image du football local.

Le Sénégal est chaque fois annoncé gagnant, mais à l'arrivée, c'est toujours le fiasco. Qu'est-ce qui manque à notre équipe nationale pour gagner le titre continental ?

Il nous manque de gagner le trophée. Aujourd'hui, si on fait le bilan de nos équipes, les jeunes brillent mais c'est la culture de la gagne qui nous manque.

Il faut commencer dès le bas âge avec nos jeunes. Les petites catégories, en l'occurrence nos U17 et U20, sont en train de faire des merveilles dans le football. S'ils arrivent à remporter le trophée, ce sera le déclic. Je pense que tout a été fait.

Que pensez-vous du report de la Can ?

Le report de la Can est lié à la pandémie du nouveau coronavirus. Nous devons tous faire face. Je prie pour qu'elle soit éradiquée et que le monde reprenne sa vie normale. Et qu'on puisse reprendre nos activités, surtout notre passion qui est le football.

Quel est votre plus beau souvenir en équipe nationale ?

De beaux souvenirs en équipe nationale, j'en ai beaucoup. Mais le plus beau reste le jour où l'équipe s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2002.

Contre la Namibie, le samedi 21 juillet 2001, à Windhoek, à l'Independance Stadium, j'ai réussi un doublé et une passe décisive. Et ce jour, il y a eu plus de 20.000 personnes qui étaient devant chez moi pour me dire merci. C'était extraordinaire.