Sénégal: Hugues Diaz - «Dakar a pris 82% des activités du cinéma»

Le directeur de la Cinématographie s'est exprimé sur la situation du secteur du septième art face à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19.

Hugues Diaz, qui a pris part au Pavillon des cinémas d'Afrique tenu le 24 juin dernier au marché du film virtuel du festival de Cannes 2020, en «zoom», revient sur la relance de l'industrie cinématographique, la réflexion en cours sur la restructuration du statut des cinéastes.

Mais aussi la pertinence de développer des projets endogènes afin de pouvoir distribuer nos productions au niveau local, constituer une chaîne de distribution pour que les producteurs sénégalais puissent trouver un débouché pour leurs films.

RELANCE DE L'INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE

Depuis près d'une décennie, le Sénégal est dans une phase de relance de son industrie cinématographique qui avait subi les conséquences des politiques d'ajustement structurel.

L'État s'est plus ou moins désengagé dans les années 1980-90 jusqu'en 2000, et depuis 2012, nous avons entrepris de grands chantiers avec un engagement de l'État.

Il appuie les initiatives privées et s'engage en activant particulièrement le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique qui a permis d'enclencher une restructuration de notre cinématographie en appuyant le secteur privé.

L'État crée l'environnement juridique, économique, socio-professionnel et réglementaire mais pour appuyer le secteur il faut soutenir la production, la distribution, l'exploitation, la formation, l'archivage, etc.

Des institutions de formation portées par des privés sont en train de voir le jour sur place mais le Sénégal soutient aussi des jeunes dans leurs études en écoles de cinéma au Maroc, au Burkina Faso, aux États-Unis et en France.

Nous avons également consenti beaucoup d'efforts pour soutenir les sociétés de production qui, le plus souvent, étaient dépendantes de l'extérieur.

UNE ÉTUDE AUPRÈS DE 50 ENTREPRISES

Le Sénégal a adopté un schéma très proche de celui de la Tunisie. Dès le mois de mars, à la deuxième semaine de la pandémie, nous avons lancé une large étude auprès de 50 entreprises qui nous ont fait remonter des données sur les personnes impactées et sur le manque-à-gagner.

Le chef de l'État et son gouvernement ont très vite travaillé sur un programme de résilience pour l'ensemble des secteurs socio-économiques du pays.

Dans le domaine de la culture, lors du conseil des ministres du 3 juin dernier, le président de la République a dégagé une enveloppe de 3 milliards de FCfa, environ 4 574 000 €, destinée à un appui spécifique pour le secteur de la culture dans sa globalité.

Les arbitrages ont dédié 500 millions de FCfa, soit 762 196 € au cinéma et à l'audiovisuel créatif : les séries par exemple, qui ont un marché très florissant.

RESTRUCTURATION DU STATUT DES CINÉASTES

Oui, le même problème se pose pour nous. Nos textes précisent la qualité de l'ensemble des métiers du cinéma sénégalais à travers la carte professionnelle.

Le registre public est aussi un mécanisme qui nous permet de contrôler tous les actes contractuels dans la production et l'exploitation, mais tout cela mérite encore d'être affiné.

La crise a renforcé cette réflexion sur la fragilité de nos textes et de notre environnement réglementaire et économique.

Les professionnels ont pris conscience de la nécessité de davantage s'organiser pour créer des organisations fortes et des propositions d'entraide et de solidarité. L'aide de 500 millions de FCfa a été répartie.

Les professionnels vont recevoir leur pécule dans quelques jours, avec une répartition basée sur l'équité car on ne pouvait pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il nous faut aider 357 intermittents : techniciens, réalisateurs, scénaristes et quelques acteurs.

JONCTION ENTRE INSTITUTIONS ET PROFESSIONNELS DU CINEMA

Oui, c'était une approche très inclusive. On ne pouvait rien faire sans les professionnels car ce sont les premiers concernés. Il fallait concevoir ensemble les conditions d'éligibilité pour l'octroi de ces aides et les répartir équitablement. Il n'y a pas eu de friction dans ce qui a été décidé.

Nous avons salué cet élan de générosité. Il faut poursuivre cette réorganisation pour gérer les prochaines crises.

Avec les professionnels et la Direction de la cinématographie, nous avons lancé un concept : cinéma sénégalais chez vous à travers la télévision. La télévision sénégalaise a diffusé des films sénégalais, et des réalisateurs qui n'étaient pas connus le sont devenus ! Et ont touché les droits d'auteur légaux.

TERRITORIALISATION DES ACTIVITÉS CINÉMATOGRAPHIQUES

Le Fopica détient ce rôle de relancer l'activité économique professionnelle du secteur. L'État du Sénégal va octroyer 1 milliard supplémentaire au Fopica, ce qui permettra de passer à 2 milliards de FCfa.

Cela a été acté dans le cadre de la Loi de finances rectificative. Il faudra donc que nous produisions nous-mêmes nos films, que nous tournions et fabriquions entièrement au Sénégal. Des entreprises sont compétentes.

Nous allons développer des projets endogènes et, pour pouvoir distribuer nos productions au niveau local, constituer une chaîne de distribution pour que les producteurs sénégalais puissent trouver un débouché pour leurs films, c'est-à-dire la rentabilité de leur cinéma.

L'autre aspect, c'est une territorialisation et un maillage des activités cinématographiques à travers le Sénégal car nous avons constaté que la capitale du Sénégal, Dakar, est polarisée et a pris 82 % des activités de la cinématographie de production et de distribution.

Nous anticipons aussi sur un programme de sauvegarde, de restauration et de numérisation des archives cinématographiques et audiovisuelles, avec des partenaires italiens qui sont depuis novembre avec nous pour procéder à ce travail de sauvegarde. L'Uemoa a mis en place des mécanismes financiers.

Nous souhaitons aussi que l'Uemoa agisse sur la fiscalité, sur les entreprises culturelles dans leur ensemble. Il nous faut revoir la Tva appliquée dans les industries culturelles de nos pays. Au mois de décembre-janvier, je souhaiterais qu'on fasse un état des lieux pour voir ce qui a été fait et est-ce que cela a servi.

DES NÉGOCIATIONS POUR LA COPIE PRIVÉE

Pour la copie privée, des négociations ont été menées avec des parties prenantes : l'administration des Douanes, le ministère de la Culture, le ministère de l'Économie et des Finances. Les choses sont très avancées et les questions techniques portent sur le mode d'imposition et le matériel à taxer, les supports pour pouvoir enregistrer du son ou de l'audiovisuel.

Il faut qu'on se mette d'accord sur les secteurs de taxation, et ça va se faire avec le domaine commercial. Nous devons être vigilants pour que cela aille vite.

Je suis d'accord avec les pays comme la Côte d'Ivoire qui, dernièrement, a pris la décision de taxer les Gafa : Google, Apple, Facebook et Amazon. Je pense que ça aussi, ça peut aider à la production artistique, pas seulement audiovisuelle mais aussi culturelle et cinématographique.

ABSENCE DE CADRE FORMEL DE DISCUSSION

L'État est là pour la communauté mais les acteurs sont dispersés. Il manque les cadres formels de discussion et de partage. Au Nigeria par exemple, les producteurs s'adressent à leurs chambres de producteurs.

Les fonds créés en Côte d'Ivoire ou au Sénégal sont à destination de la jeune création : il faudrait aussi que ces jeunes artistes viennent à l'information.

Sur le portail du cinéma sénégalais, vous avez une foule d'informations et tous les festivals qui font des appels à films. Comme les jeunes sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux, nous essayons donc de nous adapter.