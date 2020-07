Sénégal: Le CNRA encourage des productions nationales de qualité

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) a remis au chef de l'Etat son rapport d'activités des années 2018 et 2019. L'entité nous a fait parvenir un résumé dudit rapport, en dégageant les points jugés essentiels.

Les années 2018 et 2019 ont été des périodes où la presse a été fortement sollicitée et épiée par les populations, les politiques et la société civile.

Cela, au vu des évènements saillants ou majeurs qui s'y sont déroulés, notamment l'élection présidentielle et toutes ses phases. Dans un nouveau rapport, le Cnra indique que, plus qu'à la normale, la presse a été «aussi surveillée, courtisée que suspectée par les acteurs».

Ce rapport contient, également, de fortes contributions et recommandations intellectuelles destinées à encourager des productions nationales de qualité et conformes aux valeurs sénégalaises fondées sur les diversités géo-historiques et socio-culturelles.

La structure estime aussi que sa mission a été accentuée dans ce contexte «de confrontations pour la conquête de l'opinion».

Mais au final, les acteurs ont quasi unanimement salué le travail de sensibilisation et de préparation des journalistes qui a largement contribué au déroulement d'une élection apaisée, d'après le Cnra qui a lui-même dirigé la supervision sur le processus électoral. Mais le Cnra a été moins élogieux s'agissant des contenus médiatiques audiovisuels.

Dans le chapitre «Regards sur les médias», le Cnra indexe une dominance de la logique commerciale sur la raison sociale de service public.

«A l'aune de la bataille pour accéder aux parts de marché publicitaire, beaucoup d'acteurs audiovisuels ne se soucient pas de l'impact social que peut avoir l'évocation de scènes ou de situations socialement destructurantes pour la petite enfance», prononce, pour exemple, le Cnra.

Une situation qui ouvrirait la brèche à des dérives. A ce sujet, le rapport signale que la plupart de la trentaine de saisines plaintives adressées au Cnra a été satisfaite.

On y trouve les exemples de la vidéo estimée peu respectueuse des codes d'éthique et visant la communauté mouride à la veille du Magal 2019, les diffusions sur les produits pour dépigmentation artificielle ainsi que des séries télévisées qui ont été obligées de modifier leurs offres d'images et de divertissements. Le Cnra a par ailleurs regretté que».

CE QUI VA CHANGER ...

Le Cnra informe que son avis conforme sera désormais rendu incontournable avant toute attribution, par le ministère en charge de la Communication, de licence à l'éditeur, au distributeur et au diffuseur de services de communication audiovisuelle.

La loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse prévoit l'élaboration de nouveaux cahiers des charges applicables aux acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle. Cette disposition juridique traduit le vœu d'assainir l'environnement de la presse et amène à poser un regard plus strict sur les contenus médiatiques.

Ainsi, le Cnra est désormais sollicité en amont. En plus du monitoring, il instruit les soumissions des investisseurs et éditeurs dont les offres sont jugées les meilleures, par rapport à l'ensemble des prescriptions des cahiers de charge (tel que le prescrit l'article 135 du Code).

Le Code dispose en outre que «les acteurs de la chaine de valeur de la Communication audiovisuels déjà existants doivent, pour continuer d'exploiter la licence délivrée par le ministre chargé de la Communication, signer une nouvelle convention avec l'organe de Régulation».

Dans le même esprit, «aucun titulaire de licence d'établissement et/ou d'exploitation de service de communication audiovisuelle ne peut émettre ou diffuser avant la signature d'une convention avec l'organe de Régulation».