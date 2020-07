Sénégal: Baisse des chiffres d'affaires des services et du commerce en avril 2020

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) révèle, à travers sa dernière publication « Repères statistiques » que le ralentissement de l'activité du secteur tertiaire, au mois d'avril 2020, s'est illustré avec la régression de 5,6% du chiffre d'affaires des services en rythme mensuel.

Cela, explique-t-elle, sous l'effet des baisses de ceux des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-91,7%), des « Activités financières et d'Assurance » (-19,6%), des « Activités de service et de soutien et de bureau » (-16,3%) et des services d'« Enseignement » (-4,7%).

Cette contreperformance est toutefois atténuée par les hausses enregistrées dans les «Activités immobilières » (+131,3%), les « Activités Spécialisées, scientifiques et techniques » (+29,5%), les services d'« Hébergement et Restauration » (+9,0%) et les services de « transport » (+3,8%). S'agissant du chiffre d'affaires du service de commerce, il s'est replié de 13,2%.

Au mois d'avril 2020, l'indice du chiffre d'affaires des services s'est établi à 101,0 un peu au-dessus de la base 100 en 2010, contre 107,0 soit une baisse mensuelle de 5,6%. Par rapport à la même période de 2019 (110,1), l'on relève une régression de 8,2%.

Pour le chiffre d'affaires du commerce qui évalué à 118,5 en avril dernier contre 136,6 au mois de mars de la même année, il est enregistré une chute de 13,2% en variation mensuelle.

Comparé au même mois de l'année 2019 où le chiffre d'affaires du commerce s'était établi à 125,1, l'Ansd relève une régression de 5,3%.