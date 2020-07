Cote d'Ivoire: Prévention des conflits communautaires - Le CRPA et l'ambassade du Canada mettent à la disposition des organisations féminines un guide pratique

Dans le cadre de la phase II du Programme de prévention des conflits communautaires en Côte d'Ivoire (2p2c-Ci), le Centre de recherche politique d'Abidjan (Crpa) et l'Ambassade du Canada en Côte d'Ivoire ont élaboré un guide pratique. Et ce, dans le but de renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte précoce et les réseaux d'information.

Le samedi 18 juillet 2020, à Abidjan-Angré, à l'hôtel Rose blanche, une session de formation a été consacrée à l'exploration du guide pratique. Cette formation sur l'utilisation de ce guide élaboré pour la prévention des conflits communautaires a rassemblé des femmes des organisations de la société civile engagées pour cette cause.

Il faut indiquer que ce guide pratique vise à apporter un appui pratique aux leaders des associations et organisations féminines et aussi à tous les leaders et acteurs de la vie communautaire sociopolitique dans la prévention des conflits.

Pour Dr Flan Moquet, politologue, Enseignant-chercheur, directeur du Crpa, il s'agit de mettre à disposition des acteurs de outils du Système d'alerte précoce (Sap) et de réseaux d'information idoine pour agir en faveur de la paix dans leur environnement respectif.

L'un des objectifs de ce guide, c'est aussi, diffuser et partager des connaissances ainsi que des expériences liées à la prévention des conflits communautaires à travers le Sap et les réseaux d'information.

Au regard du rôle primordial de la femme dans la société, Mme Carine Mobio, coordonnatrice du Fonds canadien d'initiatives locales (Fcil) a indiqué qu'il faut qu'elles travaillent en amont pour prévenir les conflits.

Débutée à Abidjan en juillet 2019, elle a souligné que le Programme « renforcer les capacités des femmes et des jeunes filles, actrices de la prévention des conflits à travers l'alerte précoce et les réseaux d'information » prendra fin en mars 2021.

« Nous comptons sur les femmes pour qu'on ait en Côte d'Ivoire des élections apaisées . Quand il y a des conflits, ce sont les femmes qui en sont les premières victimes », dira-t-elle.

Le Crpa et son partenaire attendent que des risques de conflits communautaires soient réduits dans les zones d'intervention avec l'utilisation du guide pratique. Tout comme la vulnérabilité des communautés locales et leur résilience renforcée.

Une autre attente, c'est la mise à contribution des réseaux d'information dans les processus de gestion des conflits communautaires en Côte d'Ivoire.

Il faut signaler que le 2p2c-Ci comprend deux grandes phases et touche sept localités du pays (Abidjan, Bouaké, Duekoué, Ferkessédougou, Gagnoa, Korhogo et Man

La première phase a consisté à renforcer les capacités de 139 femmes et jeunes filles leaders communautaires à travers un atelier de formation. Quant à la 2ème phase, elle a consisté à élaborer et publier un guide pratique.