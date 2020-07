Madagascar: BNI Madagascar - JCI - Ensemble pour la croissance de MPME

Coordonner les initiatives pour la promotion commune de l'entrepreneuriat et favoriser le développement des activités des jeunes entrepreneurs, tel est l'objectif de BNI Madagascar et de la Jeune Chambre Internationale d'Antananarivo qui viennent de signer une convention de partenariat.

Grâce à cet accord signé entre Alexandre Mey, DG de la BNI Madagascar, et Karine Rabarijohn, Présidente de la JCI Antananarivo, les deux parties mutualisent leurs efforts en vue de contribuer au développement d'une culture entrepreneuriale forte.

300 jeunes bénéficiaires. Elles vont, main dans la main, accélérer la croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Les deux entités se fixent également comme objectif de développer des programmes d'assistance technique pour les jeunes entrepreneurs, afin d'accélérer la croissance de leurs activités. Concrètement, d'ici à fin 2022, 300 jeunes bénéficieront d'un programme de mentorat, et pourront aussi avoir droit à des financements de BNI Madagascar et de ses partenaires: « Engagée comme acteur majeur soutenant la croissance économique et l'emploi, BNI Madagascar a identifié le segment de clientèle PME comme étant un levier du développement pérenne pour le pays. D'où la mise en place de la Plateforme intégrée de développement des PME dont la mission est de fédérer les ressources nécessaires à leur développement, aussi bien en matière de financement que pour les besoins en assistance technique. D'où également la participation active de BNI Madagascar dans les différents projets de développement tel que PEJAA, PIC et le Programme national Fihariana, en accompagnant les entrepreneurs dirigeants de TPME, porteurs de projets créateurs de valeur, », a déclaré Alexandre Mey. Grâce à la Plateforme Intégrée de développement des PME, mais aussi à ses produits et services innovants notamment en matière de financements des entreprises et son expertise financière, BNI Madagascar a tous les ingrédients pour réussir ce partenariat ambitieux qui s'inscrit dans l'engagement de la première banque malagasy», a-t-il ajouté.

Opportunités. « La Jeune Chambre Internationale (JCI) Antananarivo a pour vocation de contribuer au développement de la communauté, offrir aux jeunes en quête d'excellence des opportunités pour développer leur prise de responsabilité sociale, leur capacité de leadership, cultiver l'esprit d'entreprise, renforcer la solidarité vis-à-vis de la communauté dans laquelle elle est impliquée. Cette collaboration avec BNI Madagascar est, pour nous, une grande opportunité en vue de l'épanouissement de nos membres et sympathisants, afin que ceux-ci puissent mettre ainsi leurs compétences au service des jeunes et du développement du pays », a, pour sa part, déclaré Karine Rabarijohn.

Elle a manifesté la détermination de la JCI Antananarivo à se mobiliser pour la mise en œuvre de ce programme et pour mettre la BNI Madagascar en relation avec les JCI dans les autres régions en vue de la réalisation d'actions communes : « Les membres et sympathisants de la JCI Antananarivo sont conscients de l'importance de leur contribution en soutenant ces jeunes, notamment en ces temps de crise sanitaire où les conseils en matière de gestion d'entreprise peuvent être précieux pour les jeunes entrepreneurs ». A travers ce partenariat, BNI Madagascar et la JCI Antananarivo vont mobiliser les bailleurs de fonds actifs dans le développement des coopératives et des TPME pour soutenir les activités convenues. Il s'agira, entre autres, de la mise en place de base de données, de l'assistance technique, de l'appui financier, de la subvention, et de l'octroi de crédit. La mise en place d'une équipe de coordination en vue de la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités définies dans le cadre de la convention font également partie des engagements mutuels des deux partenaires.