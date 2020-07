Cote d'Ivoire: Lancement des activités - Lions Clubs international district 403 se déploient sur le territoire

L'année du service décrétée par le gouvernement trouve un écho auprès des clubs service en général et du Lions Clubs International, District 403 A2 en particulier. Servir avec humilité et impacter positivement la vie d'au moins 500 000 personnes dans le District 403 A2. Telle est la vision du gouverneur Hermann Djibom pour le mandat 2020-2021 engagé depuis le 1er Juillet 2020.

Les nouveaux officiels qui piloteront les trente-sept Lions Clubs basés en Côte d'Ivoire sont les Lions Roberte Amani et Sarah N'Gom respectivement présidente de région 31 et 33.

Elles ont procédé le samedi 18 juillet dernier au lancement des activités de service à l'auditorium de l'Institut scolaire Ardoise.

Cette cérémonie a eu lieu en présence de l'Immédiat Past Gouverneur Christiane Duncan, des Past Gouverneurs Diamilatou Aka-Anghui et Simon Diakité et officiels et Past officiels Lions et Leo.

Les présidentes de régions ont démarré la manifestation par une minute de méditation dédiée à la promotion de l'humilité et de l'amitié dans le service.

Ensuite, elles ont félicité les présidents de clubs et de zone pour leurs élections avant de procéder à la présentation de la vision et des objectifs du gouverneur de District Hermann Djibom, originaire et basé au Togo.

Avec la devise « avec humilité, nous servons » les présidentes de région ont présenté les trois axes prioritaires du mandat à savoir un service fort à grand impact pour assister au minimum 500 000 personnes ; le renforcement des effectifs par le recrutement de nouveaux volontaires en créant 10 nouveaux clubs et une forte contribution à la campagne 100 pour mobiliser au moins 40.000 dollars US.

Concrètement, cela devrait se traduire par la tenue d'un calendrier d'œuvres d'envergure comme l'installation de micro-cliniques de dépistage du Diabète, la construction d'un centre ophtalmologique de référence, la construction d'un centre d'accueil pour enfants de la rue, l'extension d'une riziculture et d'autres projets majeurs liés à la lutte contre le paludisme, le diabète, la drépanocytose, le cancer infantile, les problèmes de la vue, la lutte contre la faim et l'engagement sociétal pour la préservation de l'environnement.