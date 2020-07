Madagascar: BNI Madagascar - Clovis Raveloson tire sa révérence

Clovis Raveloson a passé un demi siècle de carrière au sein de la BNI Madagascar

Clovis Raveloson est décédé vendredi dernier. A travers lui, le monde banquier, en général, et la BNI Madagascar, en particulier, perd un grand homme. En effet, il a travaillé pendant presque 50 ans au sein de BNI Madagascar, soit presque la moitié de l'âge de cette vénérable institution.

Il est le symbole même de l'engagement, du professionnalisme et de la persévérance. En témoignent ses différentes formations et son parcours professionnel.

Dynamique. En effet, après avoir fait des études de droit à la Faculté de droit et de sciences économiques à l'Université de Madagascar, et des études financières, économiques et bancaires au Centre d'études financières, économiques et bancaires à Paris, il rejoint l'équipe de la BNI Madagascar en 1968 au poste d'adjoint à la représentation d'Ambatondrazaka. Sa banque étant alors cheville ouvrière de la contribution au développement industriel du pays, Clovis a accompagné cette dynamique en devenant chef du département industriel en 1970 et sous-directeur du Crédit industriel en 1973. Il devient directeur des participations, des études et du contentieux en 1975. BNI étant privatisée en 1991, il est nommé Secrétaire général de la banque jusqu'en 1997 et devient Directeur général adjoint/administratif jusqu'en 2003. De 2003 à 2016, il assure le poste de conseiller du Directeur général où il s'occupa particulièrement du secrétariat du Conseil d'administration et des relations institutionnelles de la banque.

Monde économique. Mis à part ces lourdes tâches professionnelles, Clovis Raveloson était patriote et se voulait utile pour le monde économique. Il occupa ainsi plusieurs fonctions auprès de plusieurs institutions : le Centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar (administrateur), la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar (administrateur), le Groupement des entreprises de Madagascar (trésorier et président de la commission juridique), la Commission de réforme du droit des affaires (coordonnateur de la représentation du GEM), la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (membre élu), le Comité national de privatisation (membre), le Conseil supérieur de la comptabilité (membre) et le SIPEM (administrateur), le Fonds de garantie malagasy et l'Association professionnelle des banques. C'est une grande figure du monde des affaires qui nous a quittés.

La Direction générale de la BNI a rendu hommage à Clovis Raveloson, un des siens, qui a beaucoup fait pour la banque et pour la Cité. Et un message de condoléances et de réconfort a été envoyé à ses proches.