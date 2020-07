Afrique: António Guterres, Sg de l'ONU - « Le monde en a assez des inégalités et du racisme »

António Guterres s'est attaqué aux inégalités multiples qui plombent la marche du monde. Il dénonce la sous représentativité de l'Afrique dans les institutions internationales, ce continent, dit-il, « victime du projet colonial ». Les violences faites aux femmes, le régime du patriarcat et le capitalisme qui a enrichi quelques personnes et laissé des milliards d'autres dans la précarité sont aussi visés.

« Lutter contre la pandémie d'inégalités : un nouveau contrat social pour une nouvelle ère ». Tel est le grand discours de 25 minutes prononcé, à New York, le samedi 18 juillet, par Antonio Guterres à l'occasion de la célébration de la Journée internationale Nelson Mandela.

Le secrétaire général des Nations unis a tenu à rendre hommage au « leader extraordinaire, ardent défenseur de grandes causes et personnalité incarnant un idéal pour le monde entier ».

Abordant la Covid-19, « un virus microscopique qui a mis à genoux l'Humanité et en évidence la fragilité de notre monde », il a estimé que « nous sommes face à la plus grave récession mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale et à la chute des revenus la plus vertigineuse depuis 1870 ».

Tout en rappelant que « la sagesse, la détermination et la compassion transparaissaient dans tout ce que Mandela disait et faisait », Guterres croit voir de l'espoir dans le nouveau mouvement contre le racisme déclenché par le meurtre de George Floyd.

« Assez des inégalités et des discriminations ; assez que les gens soient traités comme des criminels en fonction de leur couleur de peau ; assez du racisme structurel et de l'injustice systémique qui privent les gens de leurs droits humains fondamentaux », a-t-il soutenu.

Pour lui, les manifestations pour l'égalité raciale offrent des prémisses d'un mouvement mondial qui rejette les inégalités et les clivages et unit, entre autres, la jeunesse, la société civile, le secteur privé, les villes et régions autour de politiques propices à la paix, à notre planète et à la justice.

« Les inégalités commencent au sommet : dans les institutions mondiales. La lutte contre les inégalités doit commencer par la réforme de ces institutions », a reconnu le Sg de l'Onu, réaffirmant la nécessité de réformer l'Organisation.

« L'Afrique a été doublement victime. Premièrement, elle a été la cible du projet colonial. Deuxièmement, les pays d'Afrique sont sous-représentés dans les institutions internationales qui ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale, avant que la plupart d'entre eux n'aient obtenu leur indépendance », a-t-il dénoncé.

Les Nations sorties victorieuses il y a 70 ans de la Guerre refusent, à son avis, d'envisager les réformes qui sont nécessaires à la modification des rapports de force dans les institutions internationales.

« Il est temps pour les dirigeants mondiaux de décider : succomberons-nous au chaos, aux divisions et aux inégalités ? Ou redresserons-nous les torts du passé et avancerons-nous ensemble, pour le bien de toutes et de tous ? » a conclu Antonio Guterres.