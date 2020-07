Afrique: Football - Cosmopolitaris - Madagascar éliminé en phase de groupe

Les protégés de Andro Ratre ont terminé sixième du groupe B à la Coupe du monde « Rissoise » organisée par Cosmopolitaris.

Cette première participation n'était pas la bonne. Pour sa première participation à la Coupe du monde de football Cosmopolitaris de Ris Orangis, Madagascar plie bagage dès la phase de groupe. Malgré une belle entame dans la compétition, les protégés de Ando Ratre ont essuyé trois défaites de suite face à la République Démocratique du Congo, à la Turquie et au Portugal, qui ont causé leur élimination précoce. Lors de la dernière journée des rencontres de groupe, vendredi 17 juillet dernier, l'équipe malagasy a été opposée à celle portugaise. C'est sur le score de 6 buts à 4 que la bande à Odon s'est inclinée devant les Portugais. Déjà à la pause, les Portugais ont mené par 4 buts à 3.

Grâce à un triplé d'Andaman, élu homme du match, le Portugal a distancé l'équipe malagasy et s'offre la victoire finale. Les deux équipes sont toutefois éliminées. La France, Dom-Tom, la RD Congo et la Turquie sont qualifiés pour les quarts de finale dans le groupe B. « La formule du football à 6 n'est pas tellement adaptée à notre style de jeu. Nos joueurs sont habitués au football à 11, ils sont plus dans le spectacle, et ont du mal à jouer sur la défense.

Presque dans toutes les rencontres, on a mené au score », a expliqué Solonirina Raharijaona, joueur de l'équipe. « Nous allons participer à la prochaine édition. Nous allons le faire figurer dans notre calendrier au même titre que la Rencontre Nationale Sportive et le tournoi du Dom-Tom Cup », continue Jaona. Avec l'annulation des deux compétitions majeures, notamment la RNS et le Dom-Tom Cup, ce tournoi rendu possible, surtout grâce à l'initiative d'Odon Rakotovao, a permis aux footballeurs malagasy de reprendre un peu le chemin des stades. Il est à signaler que l'équipe malagasy a séduit le public de Ris-Orangis par le style de jeu et le talent des joueurs, et sans oublier l'ambiance et la joie de vivre partagées par les nombreux footeux malagasy. L'attaquant Rijkaard s'est démarqué en inscrivant 7 buts.

T.H

Les résultats :

Madagascar- France: 4-2.

Madagascar- Dom-Tom: 2-2

Madagascar-Mali: 2-2.

Madagascar- Côte d'Ivoire : 6-2

Madagascar- Turquie: 2-3.

Madagascar- RD Congo : 1-3.

Madagascar- Portugal : 4-6.