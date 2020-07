Sénégal: Hackaton de l'entrepreneuriat - « Kom Com » de Dakar primé

La Direction de l'emploi, en collaboration avec l'Union européenne, la Coopération luxembourgeoise et l'Ong « Eclosio », a organisé, du 6 au 14 juillet 2020, un hackathon de l'entrepreneuriat.

Les résultats de ce concours ont été dévoilés, le 14 juillet dernier, par un jury indépendant. Trois équipes ont été récompensées pour la qualité des solutions proposées.

Il s'agit de « Kom Com » de Dakar qui a remporté le prix de la solution la plus créative et la plus innovante, « Wurokd2020 » de Kolda qui a reçu le prix de la solution ayant le plus d'impact sur la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial et l' « Iseta » de Tambacounda qui a reçu le prix spécial du jury pour la qualité et la clarté de sa présentation.

La solution proposée par l'équipe « Kom Com » de Dakar est un concept du jeu de ludo qui s'articule autour du kit de l'entrepreneur et sa communauté. Elle permet de fédérer tous les acteurs pour une meilleure synergie.

L'objectif de ce concours, qui a regroupé 10 équipes d'acteurs de l'entrepreneuriat issues de huit régions du Sénégal, était de proposer une solution innovante pour l'amélioration des interactions bénéfiques au sein de l'écosystème des entrepreneurs sénégalais.