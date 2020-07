Sénégal: Mamadou Bocar Sy, Comité de suivi du « Force-Covid-19' - « L'élan de réflexion et de solidarité doit rester la trame de nos actions »

Le Président de la Commission stabilité macroéconomique et financière du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force-Covid-19, Mamadou Bocar Sy, magnifie l'appropriation par les Sénégalais des mécanismes mis en place par le Gouvernement. Il soutient que la dynamique de solidarité doit être maintenue.

En perspective de la tenue du Conseil présidentiel sur le Programme de relance de l'économie, prévu au mois d'août, le président de la Commission stabilité macroéconomique et financière du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 (Force-Covid-19), par ailleurs directeur général de la Banque de l'habitat du Sénégal (Bhs), tire un bilan appréciable du Programme de résilience économique et social (Pres).

Dans une interview qu'il nous a accordée, Mamadou Bocar Sy indique que « l'un des points positifs de cette crise a été l'éclosion du génie et de l'imagination opérationnelle de nos compatriotes, le tout dans une solidarité presque parfaite ».

Selon lui, « cet élan de réflexion et de solidarité doit rester la trame de fond de nos actions ». Il juge le bilan satisfaisant en se fondant surtout sur des constats et le vécu des populations bénéficiaires.

« Au-delà du suivi des opérations, le général François Ndiaye, président du Comité de suivi du Force-Covid-19, nous demande d'être à l'écoute mais aussi une force de propositions en mesure d'apporter des améliorations. Les opérations étant ainsi conçues et lancées dans l'urgence, il fallait y aller, corriger et améliorer au fur et à mesure », fait-il savoir.

Selon lui, l'approche de la Commission consiste à privilégier la communication avec les acteurs, pour une réussite de ses opérations.

« Nous avons découvert des acteurs motivés, qui ne demandent pas grand-chose pour travailler, car ayant une fine connaissance de leurs activités et qui sollicitent juste un peu de moyens », se félicite M. Sy.

Pour lui, si des difficultés n'ont pas manqué, son équipe a su les transcender pour répondre aux attentes des cibles. Toutefois, il admet que « tout ne peut être lisse surtout pour un programme conçu et déroulé dans l'urgence ».

Mais, il reste convaincu qu'avec la bonne foi des uns et des autres et la pédagogie, la Commission arrivera à régler l'essentiel des problèmes, avec l'appui de l'administration territoriale, et à surmonter les obstacles résiduels.

« La crise nous oblige à être plus réactifs et surtout plus imaginatifs ; nous souhaitons qu'elle ne perdure pas », ajoute le président de la Commission stabilité macroéconomique et financière du Comité de suivi du Force-Covid-19.

Sur la tenue du Conseil présidentiel, prévu en août prochain, il déclare que « les attentes sont fortes ». « C'est le Chef de l'État qui fixe le cap, la direction à prendre et les moyens à mobiliser pour y arriver. Il revient donc aux acteurs de jouer leur partition », explique Mamadou Bocar Sy.

À son avis, il sera question « de revoir nos plans de développement sous l'angle post-Covid-19, dans le sens de favoriser des actions porteuses de développement endogènes de nos économies ».