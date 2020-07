Ile Maurice: Propos et vidéos offensants contre le Premier ministre - une internaute reconnue coupable

Coupable. C'est le jugement prononcé par la magistrate Navina Parsuramen de la Cour intermédiaire contre Karishma Randhay ce mardi 21 juillet.

Cette internaute avait partagé la photo du Premier ministre, Pravind Jugnauth sur sa page Facebook le 18 janvier 2018 et l'avait accompagnée de propos jugés injurieux à l'égard du chef du gouvernement. D'où l'accusation formelle de "using an information and communication service for purpose of causing inconvenience to a person" en vertu de la Computer Misuse Act qui avait été logée contre elle.

Pour rappel, Karishma Randhay, connue comme Shweta et âgée de 27 ans, avait expliqué les circonstances portant sur sa décision de partager ce lien dans sa déposition. «J'ai eu ce lien sur Pravind Jugnauth sur un site spécialisé en contenu pour adultes et je l'ai partagé sur ma page Facebook.»

Lors de la lecture de sa déposition faite à la police, elle a soutenu n'avoir aucune intention de faire du tort au Premier ministre. «Je respecte le Premier ministre et j'apprécie son travail. Ce jour-là, j'avais vu un lien sur lui et donc, je me suis dit qu'il fallait le partager.»

Son avocat de même que celui du parquet présenteront leurs réquisitoires mercredi le 29 juillet avant que la magistrate prononce sa sentence.