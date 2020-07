Sénégal: Prise en charge des malades de Covid-19 - Le PNUD offre 25 respirateurs et une centaine de pulsomètres

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Sénégal a remis au ministère de la Santé et de l'Action sociale un important don d'équipements médicaux composés de 25 appareils respirateurs artificiels et d'une centaine de pulsomètres.

Un geste de donation qui entre dans le cadre de la riposte nationale contre la maladie à Covid-19 et surtout qui permettra de faire face à la flambée des cas graves depuis plusieurs semaines.

Lors de la remise officielle de ces matériels médicaux au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, renseigne le communiqué rendu public parladite organisation, le représentant résident du Pnud au Sénégal a témoigné du « partenariat fructueux entre le Sénégal et le Système des Nations Unies, dont le PNUD, dans le cadre de la réponse à la Covid-19 ».

Et de rappeler dans la même foulée que « la commande de ce matériel médical a été possible grâce à un effort de reprogrammation des activités du Bureau Pays Pnud Sénégal, en parfaite coordination avec les autres agences des Nations Unies et les partenaires de développement ».

Non sans préciser qu'en plus de ces équipements, « la commande lancée en Chine comprend également des masques, gants, sur blouses, tests de dépistage, lunettes et équipements respiratoires, entre autres, attendus prochainement ».

Par ailleurs, le communiqué indique que cette contribution s'élève à un montant de 1.400.000 de dollars américains, auquel s'ajoutent 233.000 dollars américains pour des équipements de protection (gants, masques, thermo flash, gels hydro-alcooliques et lits d'hôpitaux).

Aussi, ces équipements ont déjà été mis à la disposition des collectivités territoriales, notamment les 5 communes pilotes de Ndiob, Ndiaffate, Bargny, Sandiara et Mont-Rolland.

En outre, le Bureau du Pnud annonce aussi 105.000 de dollars américains pour l'achat d'un dispositif de coordination dans le cadre de la gestion de crise des catastrophes qui est en cours de formulation dans le pays.

En somme, selon le communiqué, « l'appui global du Pnud dans le cadre de la réponse à la Covid-19 au Sénégal s'élève à plus d'1 milliard de francs Cfa ».