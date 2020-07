Madagascar: Petites et moyennes entreprises - Soutien financier pour trois cent jeunes entrepreneurs

Mobiliser les bailleurs de fonds pour le développement des coopératives et des petites et moyennes entreprises (PME). C'est l'objectif que se fixe la Jeune Chambre Internationale (JCI) en collaboration avec la Bni Madagascar dans le cadre de la mise en œuvre de la Plateforme intégrée PME de la banque. « Concrètement, d'ici à fin 2022, près de 300 jeunes entrepreneurs auront bénéficié du financement de la Bni et de ses partenaires pour développer leurs activités entrepreneuriales » annonce Hanta Rakotovao, responsable de la plateforme.

L'idée de ce partenariat entre la JCI et la banque réside dans la coordination des initiatives pour la promotion commune de l'entrepreneuriat et pour favoriser le développement des activités des jeunes entrepreneurs. « Grâce à la Plateforme Intégrée de développement des PME, la banque et la JCI seront à même de mettre en place une base de données, une assistance technique, un appui financier en subvention ou en crédit pour ces PME durement impactées par la crise sanitaire » soutient Karine Rabarijohn, présidente de la JCI Antananarivo.

Ensemble, les deux entités se fixent ainsi comme objectif de développer des programmes d'assistances techniques pour les jeunes entrepreneurs afin d'accélérer la croissance de leurs activités.