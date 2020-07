Afrique: CAN renvoyée en 2022 - La COVID «offre» un bonus d'un an à Aliou Cissé

Maintenu à son poste de sélectionneur des Lions jusqu'en 2021, Aliou Cissé est parti pour prolonger son bail d'un an à la tête des Lions. Ce qui constitue un record de longévité d'un technicien à la tête de l'équipe nationale de football du Sénégal de 1960 à nos jours.

«Je suis un garçon béni». Aliou Cissé ne savait si bien dire en prononcer ses quelques mots. En dehors d'avoir souvent des tirages «cléments» aussi en phases éliminatoires qu'en phases finales de CAN ou de coupe de monde, l'ancien capitaine de l'équipe va bénéficier d'un bonus d'un an à la tête des Lions.

Ce, suite au report de la CAN 2021 à 2022, puisque les éliminatoires depuis que cette compétition est passée de 16 à 24 sont devenues une simple «formalité» pour la plupart des grandes sélections africaines.

Ainsi, avec le décalage de la Can en 2022, Aliou Cissé pourrait aller bien au-delà de 2021 qui lui a été fixé.

Maintenu à son poste jusqu'au prochain rendez-vous continental au Cameroun, le sélectionneur des Lions disposera d'un an de plus pour pouvoir passer les éliminatoires et préparer la compétition continentale.

Mais, il aura surtout le temps d'inscrire son nom dans l'histoire de la tanière avec ce record absolu de longévité qu'il détient.

Finaliste de la dernière Can organisée, en Egypte en 2019 perdue devant l'Algérie, l'actuel coach des Lions est sans doute l'homme des records du football sénégalais.

Après avoir réussi à propulser les Lions à une finale et à une qualification à une Coupe du monde de football, 17 ans après celui de la génération 2002 dont il était le capitaine, Aliou Cissé, jusque-là sélectionneur, devrait être lors de la prochaine Coupe d'Afrique, le technicien qui aura resté le plus de temps sur le banc des Lions.

Depuis les premières sélections nationales, il y a soixante ans, aucun technicien local ou étranger n'était resté aussi longtemps sur le banc.

En place depuis le 5 mars 2015, il avait pris le relais du Français Alain Giresse au lendemain de l'élimination du Sénégal au premier tour à la CAN de Mongomo en 2015. Il commence à battre son premier record en devenant le seul sélectionneur du Sénégal à disputer deux Can successives.

Seul Claude Leroy avait eu une telle opportunité (1990 et 1992). Après le passage des techniciens Bruno Metsu et Guy Stéphane, qui se sont succédé à la tête des Lions lors des Can 2002 et 2004, Amara Traoré en duo avec Abdoulaye Sarr, a fait ses débuts en menant les Lions à la CAN égyptienne de 2006. Avec en prime une élimination en demi-finale et une 4e place.

Le même duo reviendra pour la CAN 2012. Mais l'expérience avait tourné court avec le bide de Bata. Ce qui a précipité son départ et son remplacement par le français Alain Giresse.

Après la Can au Gabon en 2017 et celle en Egypte en 2019 avec une place de finaliste suivie d'une qualification au Mondial, Aliou Cissé s'est ouvert la voie vers un troisième Can.

Après quatre années sous sa toge de sélectionneur, la Fédération sénégalaise de football avait convenu avec le sélectionneur, de poursuivre la collaboration pour les 30 prochains mois soit jusqu'au 31 août 2021, avec une revalorisation de sa rémunération qui frôlerait les 15 millions F CFA par mois.

Mais avec la fixation de nouveaux objectifs liés à des participations probantes de l'Equipe du Sénégal à la CAN 2021 (une évidence puisqu'après deux journées, le Sénégal a enregistré deux victoires) et à une qualification à la Coupe du Monde en 2022, qui, elle, constitue un énorme challenge.

Mais l'objectif suprême reste le trophée continental, derrière lequel, différentes générations dites d'orée après depuis Tunis 1965.