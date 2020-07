Soudan: Forum d'Université de Khartoum pour la construction nationale accepte un système de gouvernance décentralisé

Khartoum — Le Forum de l'Université de Khartoum pour la construction nationale a approuvé le système de gouvernance décentralisée.

Le responsable de l'axe des stratégies pour la construction des institutions de l'Etat Soudanais dans le cadre de la gouvernance démocratique, Dr Mona Mohamed Taha Ayoub, a affirmé l'accord des forums sur le système décentralisé de gouvernance, qui comprend trois niveaux de gouvernement, le niveau fédéral, le niveau régional et le niveau du gouvernement local.

Au cours de la séance de présentation des résultats des groupes de travail du Forum de la Construction Nationale lundi, Dr Mona a dit que l'axe des stratégies de la construction de l'État sous la lumière de la gouvernance démocratique contient six questions fondamentales, y compris les structures et les pouvoirs des différents niveaux de gouvernement, ajoutant que l'axe de la fonction publique et la réforme administrative a exigé de nombreuses réformes dans le domaine de la fonction publique sur lesquelles la sélection est basée sur l'efficacité, la compétence et la qualification loin des quotas politiques et les conciliations tribales et sectaires.

Dr Mona a souligné que l'axe de la transparence, la comptabilité et la lutte contre la corruption s'est concentré sur la nécessité de la transparence dans le travail institutionnel, ajoutant que l'axe de réforme et d'activation du rôle des médias dans la construction nationale est axé sur le pluralisme culturel et la nécessité de la pertinence nationale, l'abandon du régionalisme.

Il a indiqué que l'axe des relations extérieures a affirmé l'intérêt du Soudan et l'egalite dans les relations extérieures, tandis que l'axe de la culture et de la construction nationale s'est concentré sur le respect des cultures et le pluralisme et l'appel à la contribution dans construction nationale.