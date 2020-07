Sénégal: Oumar Sy - «Les autorités ont eu peur de prendre les mesures qui s'imposent pour aller vers une nouvelle réforme foncière»

interview

Le professeur Oumar Sy du département de géographie de l'Université Assane Seck de Ziguinchor juge que les autorités doivent prendre les mesures idoines pour faire appliquer les conclusions de la réforme foncière afin de renforcer le cadre juridique existant et d'éviter tous ces problèmes.

Par ailleurs, il trouve que celles-ci semblent n'avoir pas d'intérêts à ce les conclusions issues des travaux de cette commission soit appliquées.

Avec la réglementation actuelle sur le foncier, le Sénégal a-t-il fini avec les différends entre populations locales et privés ?

Il faut s'attendre à d'autres problèmes fonciers entre différents acteurs, parce que depuis 1964, la loi sur le domaine national n'a pas fondamentalement évolué. La seule loi qui existe sur les questions foncières et qui concerne fondamentalement le milieu rural. Or depuis lors, les choses ont beaucoup évolué.

Cette loi avait été votée dans un contexte particulier. Elle avait des objectifs louables (améliorer la productivité par le biais de la sécurisation foncière et alimentaire), interdire les transactions foncières, instaurer le droit d'usage assorti d'une obligation de mise en valeur au profit exclusivement des résidents de la communauté rurale, maintenir les terres dans le « patrimoine de la communauté ».

Pour nous, jusqu'à présent, certains de ces objectifs restent valables. Mais aujourd'hui, cette loi semble un tout petit peu dépassée.

Et il faut l'améliorer, pour ne pas dire la réformer. Les autorités ont demandé à la revoir, mais apparemment elles ont eu peur de prendre les mesures qui s'imposent pour aller vers une nouvelle réforme foncière.

C'est vrai que les présidents Wade et Macky ont mis en place des commissions pour réfléchir et proposer une réforme.

Malheureusement, les conclusions de ces travaux-là n'ont pas été mises en œuvre. Il se trouve que le foncier devient de plus en plus un élément d'enjeu.

Aussi bien les investisseurs, les populations locales sont devenus plus conscientes de la valeur du foncier. Par conséquent, ces problèmes ne peuvent que se poser, sinon se renforcer si on reste dans le statu quo.

Les autorités ne trouvent pas donc de l'intérêt à appliquer les différentes conclusions des commissions de réforme ?

Je pense que oui. Si on regarde la position du président de la République par rapport au travail combien important réalisé par la Commission nationale de la réforme foncière. Cette commission a fait un travail énorme qui a mobilisé tous les acteurs intéressés par la question foncière.

Les autorités commanditaires n'ont pas jugé utile de mettre en œuvre les conclusions parce qu'on déplacerait la responsabilité de la gestion du foncier aux collectivités territoriales or, il se peut que cela ne soit pas le cas.

Pour nous, quel que soit le niveau de gestion de la question foncière, si des Sénégalais se sont réunis et ont travaillé sur un document, la moindre des choses, c'est de dire que nous sommes d'accord sur ça et ça et ce sur quoi on n'est pas d'accord, les gens en discutent.

Depuis 2017, on n'en parle pas. Et depuis les problèmes se posent et les conflits deviennent même meurtriers. Gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi de la responsabilité.

On ne peut pas rester dans le statu quo. Il faut que les Sénégalais et les populations rurales puissent se nourrir correctement mais, il faudrait aussi que les investisseurs qui ont de l'argent et qui veulent investir pour le développement du Sénégal puissent le faire.

Il appartient à l'Etat et aux autorités de régler tout cela et pour l'intérêt de tous les Sénégalais. Je crois qu'il faudrait que nos autorités soient courageuses et arbitrer et faire en sorte que ça soit les investisseurs qui souhaitent venir travailler dans les terres rurales, que les populations locales, chacun puisse trouver son intérêt dans l'exploitation des ressources du Sénégal et notamment celles foncières.

Les paysans sont suffisamment bien organisés et conscients pour savoir qui veut investir ou spéculer sur leur foncier.

Il est donc dangereux de confier la gestion des terres aux collectivités locales ?

Si l'on se réfère à ce que l'on voit présentement, il y a de quoi s'inquiéter. Lorsque le président Wade a lancé la GOANA, on a vu des choses incroyables.

L'histoire de Mbane est là pour nous le rappeler. Des acteurs qui n'ont rien à avoir avec l'agriculture se sont fait affecter des terres avec des perspectives en valeur presque nulle. Mais, on doit avoir un Etat fort qui puisse dire à chacun ce qu'il doit faire.

Il y a une fuite de responsabilité que de dire je ne délègue pas ce pouvoir aux collectivités ou pas, il faut qu'on responsabilise pleinement l'administration et les collectivités locales.

A défaut, que l'Etat lui-même les prenne et les assume. J'ai comme l'impression que les autorités se sont désengagées. Ainsi, les populations sont obligées de se mobiliser pour entrer dans leurs droits.

Il y a des localités dans lesquelles les populations travaillent en parfaite intelligence avec des investisseurs extérieurs.

Si les populations sont suffisamment sensibilisées par rapport aux enjeux, l'investisseur sachant qu'il est là pour un objectif bien déterminé et non pour faire de la spéculation foncière, tout le monde peut se retrouver dans un tel schéma, avec une responsabilité sociétale d'entreprise claire.

Le premier des Sénégalais doit prendre ses responsabilités et donner les orientations sur la politique foncière et rurale.

Quelle est la meilleure manière d'organiser l'exploitation des terres ?

La première chose, c'est de faire en sorte que le foncier rural puisse faire l'objet de modernisation. Rares sont les villages qui ont fait l'objet de lotissement. Pourquoi on ne peut faire ces lotissements au niveau de ces terroirs-là, avec des baux sur les terres faisant l'objet d'exploitation familiale ?

C'est cette sécurisation foncière qui créera des conditions d'investissements durables et de mieux-être dans le monde rural. C'est une possibilité. Pourquoi ne pas donner des droits réels à ces populations du monde rural qui ont exploité ces terres depuis des générations ?

Elles ne peuvent pas s'accaparer de tout, car pour l'instant, elles exploitent, pour l'essentiel, les terres pour leur propre subsistance, mais il y a d'autres Sénégalais qui ne cultivent pas et pour qui l'Etat doit trouver de la nourriture. Les investisseurs ont leur place. Il y a suffisamment de terres pour tous ceux qui veulent les mettre en valeur !

Vous me direz qu'il n'y pas d'espace qui ne fasse l'objet d'appropriation traditionnelle, c'est très clair, mais il faudrait que l'Etat arbitre cela.

Il appartient à l'Etat de se dire qu'il y a des terres sur lesquelle, il faut donner des droits aux populations locales qui les exploitent. Mais, parallèlement il y a des espaces pour lesquels l'Etat n'a pas de moyens pour les faire mettre en valeur par les populations.

Par conséquent, il a l'obligation de faire appel aux privés. Le privé qu'il soit sénégalais ou étranger, a le droit d'exploiter ces terres-là pour le bénéfice des citoyens sénégalais. Les investisseurs privés qui ont des ressources financières ont besoin d'être sécurisés et c'est à l'Etat de le faire.

Il faut aussi que l'Etat veille à ce que l'investisseur qui est là n'ait pas d'autres objectifs (inavoués) que ceux-là qui sont avancés pour qu'il soit affectataire.

Par exemple, il ne faut pas aussi que l'investisseur soit une menace pour l'équilibre social qui existait avant. Il ne faut pas aussi qu'après le départ de l'investisseur, les terres utilisées ne soient plus utilisables. Il y a assez de terres pour garantir l'autosuffisance alimentaire et au-delà.

L'exploitation familiale peut et doit cohabiter avec l'agrobusiness à condition qu'on ait un Etat responsable et qui accepte d'arbitrer justement et équitablement.