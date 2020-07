Algérie: Mohamed Dib, un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française

Alger — l'Algérie commémore aujourd'hui le centenaire de la naissance d'un des pères fondateurs de la littérature algérienne d'expression française, Mohamed Dib oeuvré pour affirmer la personnalité et la revendication de liberté de son pays et de son peuple et de faire en sorte que l'Algérie existe dans la littérature des Algériens.

Auteur prolifique il a fait son entrée dans le champs littéraire en publiant coup sur coup "La grande maison" en 1952, "L'incendie" en 1954, et "Le métier à tisser" en 1957, une trilogie qui suffira à brosser le tableau de la vie de l'Algérien marginalisé et noyé par la misère et les affres du colonialisme en disant "nous avons été quelques-uns à sentir ce besoin de nommer l'Algérie, de la montrer".

En 1948, lors d'une rencontre organisée par le mouvement de jeunesse et d'éducation populaire à Blida, il fait la connaissance d'Albert Camus, Jean Sénac et de Jean Cayrol, ce dernier va publier ses premiers romans en France, .

A la sortie de son roman "La grande maison" il travaille en tant que journaliste à "Alger républicain" et a pour collègue celui qui deviendra le célèbre auteur de "Nedjma", Kateb Yacine.

L'auteur gagne encore en notoriété auprès du grand public algérien avec l'adaptation par la télévision de "La grande maison" et de "L'incendie" en feuilleton intitulé "El Hariq", réalisé en 1972 par Mustapha Badie.

A cette période Mohamed Dib avait enseigné aux Etats-Unis et se rendait régulièrement en Finlande pour des travaux de traduction d'écrivains finlandais ce qui donnera également naissance à une "trilogie nordique" publiée à partir de 1989 comprenant "Les terrasses d'Orsol", "Neiges de marbre" et "Le sommeil d'Eve".

Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans, Mohamed Dib aura laissé une oeuvre considérée comme "la plus importante de la production algérienne en langue française" de l'avis de l'universitaire Naget Khadda.

Depuis 2001 l'association culturel "La grande maison" oeuvre, avec le consentement de l'auteur de son vivant, à promouvoir l'oeuvre dibienne, à l'organisation d'ateliers d'écriture, de théâtre de cinéma et de dessin, à rendre accessible un fonds documentaire important et à assurer la relève avec la création du Prix littéraire Mohamed Dib.