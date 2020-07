Gabon: PNUD - Faire la promotion de la protection des droits de l'Homme

Libreville le 20juillet 2020- Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a organisé la première réunion du Comité de Pilotage du Projet d'Appui à la Promotion et la Protection des Droits de l'Homme au Gabon (PAPP-DH),le 16juillet 2020 par visioconférence. La rencontre a enregistré la participation des représentants du Gouvernement,de la Commission Nationale des Droits de l'Homme,des organisations de la société civile,de la Délégation de l'Union Européenne, du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale(UNOCA),du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme(OHCHR) et du Bureau du Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Gabon.

L'objectif principal de cette rencontre était l'examen et la validation du plan de travail du projet.A l'entame des travaux, le Représentant Résident du PNUD, Francis Jame sa remercié les parties en présence pour leur soutien continu à ce projet qui revêt une importance capitale dans la promotion des droits humains au Gabon ainsi que dans l'accomplissement du mandat du PNUD au Gabon.

Au cours de la rencontre, les grands axes du projet ont été passés en revue par le Professeur Louis Au coin, chef du projet.Il a rappelé que le PAPP-DH est une initiative du PNUD, de l'UNOCA, de l'Union Européenne et du Gouvernement du Gabon visant l'amélioration de la promotion et la protection des droits de l'homme au Gabon à travers le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et non gouvernementaux dans l'opérationnalisation des mécanismes de prévention, de promotion et de protection des droits humains.

Il vise globalement à appuyer les acteurs étatiques et non étatiques à acquérir les capacités nécessaires pour promouvoir et protéger les droits de l'homme au Gabon suivant les standards internationaux. La stratégie d'intervention du projet se situe dans le cadre de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)en matière de gouvernance démocratique tels que définis dans l'agenda 2030.

De manière spécifique, il s'inscrit dans l'ODD 16 -Paix, Justice et Institutions Efficaces-notamment à travers son approche axée sur les piliers de la Justice et les droits humains qui vise à assurer la transition entre le conflit et la paix à travers la restauration de l'État de droit et la coexistence pacifique des communautés et des individus. Le projet s'inscrit également dans la réalisation de l'ODD 5-Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Les échanges ont été fructueux et plusieurs suggestion sont été apportées au plan de travail, notamment,l'implication accrue des membres de la société civile aux différentes activités du projet.