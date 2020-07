Gabon: Bordeaux - Aaron Boupendza fait encore parler de lui

Aaron Boupendza l'international gabonais qui évolue aux Girondins de Bordeaux connait actuellement une descente aux enfers. L'ancien joueur du CF Mounana a reçu une mise à pied à titre conservatoire par son club selon un communiqué.

Revenu de son prêt non concluant au Portugal en janvier dernier, Aaron Boupendza qui n'arrive pas à convaincre les dirigeants bordelais a encore fait parler de lui et cela de la pire des manières qui soit. En effet, selon un communiqué du club girondin, l'intéressé fait l'objet d'un « comportement inapproprié et en inadéquation avec les valeurs véhiculées par le club », par conséquent, Aaron Boupendza a été mis à pied à titre conservatoire.

Les raisons évoquées par les dirigeants sont un peu surprenantes puisqu'il y a encore quelques semaines, Aaron Boupensza donnait une interview à un confrère, et dans ses propos, il faisait son mea culpa au sujet de nombreuses reproches dont on l'accuse. On croyait alors que le joueur allait revoir sa copie et se fixer de nouveaux objectifs, mais le communiqué de son club vient tout remettre à l'eau.

A bientôt 24 ans, l'ancien attaquant du CF Mounana qui est pourtant régulièrement appelé en sélection doit pouvoir se ressaisir voir dans quelle mesure se reprendre en main. Mais pour l'heure, il ne fera pas parti du stage et le club a décidé de prendre les sanctions dans les jours à venir.