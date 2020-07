Angola: Covid-19 - Les conditions aux frontières ne sont pas satisfaisantes

Luanda — Le Service de Migrations et Etrangers (SME) a ??intensifié l'encerclement des immigrés clandestins, avec le renforcement des patrouilles dans le cordon frontalier, une action qui a déjà déçu les attentes de 38 544 citoyens, seulement au premier trimestre de cette année.

Dans le cadre de ces mesures, menées en coordination avec d'autres forces de défense et de sécurité, 5 218 refus d'entrée et la rentrée consécutive de citoyens qui se sont présentés sans papiers aux frontières nationales ont également été enregistrés.

Les données sont révélées par le directeur du Bureau de communication institutionnelle et presse Du SME, le commissaire de migration Simão Milagres, dans un entretien à l'ANGOP.

Dans cette exclusivité, Simão Milagres fait une incursion dans les questions liées au contrôle des frontières et à la lutte contre l'immigration clandestine, les défis du secteur et les projets en cours pour augmenter la qualité du personnel et améliorer les actes migratoires.

Au cours de l'entretien, le commissaire donne des détails sur l'octroi de visas spéciaux aux investisseurs, la formation des premiers spécialistes angolais de la criminalité migratoire et de la fraude documentaire, ainsi que les stratégies de contrôle aux frontières, depuis l'apparition des cas de Covid-19 en Afrique.

Selon le responsable, en général, le contrôle des frontières aériennes et maritimes est satisfaisant. Il n'en va pas de même pour les postes frontières terrestres et fluviaux qui, pour la plupart, ne disposent pas d'infrastructures à caractère technologique et informatique. Les points de passage manquent également de moyens pour mieux contrôler les flux migratoires. Il a souligné que dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, plusieurs stratégies sont en cours de mise en œuvre, incarnées dans le renforcement des frontières avec le personnel, des moyens de surveillance opérationnelle et de biosécurité, pour se conformer aux mesures prévues par l'état d'urgence et par la situation de catastrophe publique (De mars à juin). Au cours de cette période, a-t-il poursuivi, 5 578 tentatives infructueuses de violer nos frontières ont été enregistrées, avec une plus grande concentration sur la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), dans la région de Lunda Norte.

Pour les tests de dépistage, le responsable a signalé que cette action est suivie par les autorités sanitaires, sur instruction de la Commission multisectorielle.