Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Des jeunes filles mères formées aux activités génératrices de revenus

En vue d'accompagner les jeunes filles et femmes à devenir autonomes dans leur vie quotidienne à Nkayi dans le département de la Bouenza, l'Association Azur développement organise depuis le 15 jusqu'au 24 juillet, une session de formation professionnelle et celle portant sur les activités génératrices de revenus.

La formation s'inscrit dans le cadre du projet « promotion des droits et autonomisation socio-économique des filles et femmes vulnérables », financé par l'Union européenne. Celui-ci est exécuté dans trois départements du Congo, notamment Brazzaville, Pointe-Noire et Bouenza pour une durée de trois ans.

L'objectif étant de contribuer à la réduction de la vulnérabilité de cette catégorie sociale par l'accès aux services de santé sexuelle et de la reproduction ainsi qu'à l'autonomisation économique à travers les activités génératrices de revenus.

Au total, cinq cents jeunes filles et femmes en sont les bénéficiaires. La formation va donner l'opportunité aux apprenantes d'être dotées de kits d'installation et à entreprendre des activités génératrices de revenus, à l'effet de contribuer à leur autonomisation, au changement de leur comportement sexuel, notamment par l'utilisation des contraceptifs pour prévenir les grossesses non désirées.

Notons que la cérémonie d'ouverture de la formation a été patronnée par le secrétaire général de la mairie du 1er arrondissement Mouananto, Jean Louis Jacob Bienne Lecomte. Il a invité à cette occasion les apprenantes à prendre conscience et à capitaliser leurs efforts pour que cette formation leur soit utile dans l'avenir.

La directrice départementale de l'intégration de la femme au développement de la Bouenza, Léonie Niangui, de son côté, leur a rappelé l'importance de la formation. Selon elle, les enseignements reçus les aideront à commercialiser leurs produits au niveau local et régional.

Elle a indiqué par ailleurs que : « Le défi est de taille; parce qu'il exige des apprenantes une nouvelle mentalité. La génération présente doit faire de ce millénaire non seulement celui de la franche affirmation de la femme si marginalisée; mais également celui de la réussite d'une telle ambition dans le contexte délicat du processus de développement socio-économique », a-t-elle déclaré.