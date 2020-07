Congo-Brazzaville: Dolisie / Les bureaux des ligues de la boxe des pharaons renovée de close - Combat et de kempo officiellement installés

La Fédération congolaise de boxe des pharaons rénovées a officiellement installé, le 19 juillet à Dolisie, à les bureaux des Ligues départementales des trois disciplines de combats, au terme d'une assemblée générale constitutive.

Les trois ligues ont été installées pour une durée de trois ans. Selon le règlement intérieur, ne peut prétendre être président d'une discipline quelconque que, le pratiquant qui a accédé au grade de maître. Didas Madzou Mbani a été élu à la tête de la ligue départementale de la boxe des pharaons rénovée avec un bureau de sept membres, contre huit pour celui de close-combat dirigé par Romain Koumou. Wilfrid Louboungou a été placé à la tête d'un bureau de six membres pour diriger la ligue de kempo de Dolisie. Tous les trois doivent nommer un directeur technique et le faire valider par la hiérarchie.

Armel Ghislain Matanzala, délégué de la Fédération congolaise de boxe des pharaons renovée, dont le close-combat et le kempo sont affiliés, a instruit les responsables de ces trois disciplines à « orienter ces sports vers l'excellence dans toute sa diversité en formant les adeptes, les officiels, les cadres administratifs de haut niveau et une famille dans laquelle l'entraide sera observée ». Chaque structure installée, est tenue d'organiser son propre conseil départemental lors de son fonctionnement.

Il convient de signaler qu'une commission ad hoc de cinq membres, dirigée par Didas Mbani Madzou depuis 2019, est à l'origine de la présentation de ces trois bureaux lors de cette assemblée générale constitutive.

Financièrement , ces disciplines connaissent d'énormes difficultés. Car elles fonctionnent sans subvention. Cette assemblée générale a été organisée grâce aux moyens de bord.

C'est à juste titre que la directrice départementale des sports et de l'éducation physique du Niari, Rose Madeleine Moussoki a invité les participants au cours, de son mot d'ouverture, en ces termes : « Orienter le choix sur les personnes qui sont capables d'animer ces disciplines par conviction et amour et non par intérêt, car la ligue n'est pas une vache à lait ou un pourvoyeur de fonds. »

Dans la salle des conférences de la direction départementale des sports et de l'éducation physique du Niari, une trentaine de personnes, ayant pris part à cette assemblée générale, ont tous porté un masque d'autant plus que la cérémonie s'est déroulée en respectant les mesures santaires édictées par le gouvernement de la République dans l'optique de freiner la propagation de la Covid-19.

Soulignons que les délégués de Brazzaville et de Pointe-Noire ont remis tour à tour à Madame la directrice des sports et de l'éducation physique du Niari une bavette Kempo de couleur noire, un diplôme d'honneur de participation et un insigne de la boxe des pharaons.