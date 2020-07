Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - La reprise des cours prévue pour début août

Une note circulaire est en préparation par les services du ministère chargé de ce secteur qui sera validé, d'ici quelques jours, par le Premier ministre et le chef de l'Etat dans laquelle seront indiqués le chronogramme et la procédure de reprise des activités académiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka a affirmé que les cours au niveau des universités et instituts supérieurs reprendront au début de mois d'août. C'était le 21 juillet sur les ondes de Top Congo. « Je peux vous affirmer que les cours à l'enseignement supérieur et universitaire reprennent au début du mois prochain, le mois d'août », a-t-il annoncé.

Thomas Luhaka, qui a, par ailleurs, indiqué qu'aucune date précise n'a été jusque-là fixée pour cette reprise, a indiqué que les activités académiques reprendront d'une manière progressive et dans le respect des mesures barrières contre la pandémie de covid-19.

Le ministre rassure, cependant, de la préparation par les services de son ministère d'une note circulaire qui sera validée d'ici quelques jours par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga, et le chef de l'Etat. «Une fois le document validé, nous allons le publier et l'envoyer à tous les chefs d'établissements pour leur signifier le chronogramme et la procédure de reprise des activités académiques », a expliqué Thomas Luhaka. Il est, en effet, rappelé qu'en RDC, les activités académiques ont été suspendues depuis le 18 mars dernier. La fermeture des universités fait partie des mesures prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de riposte à la pandémie à coronavirus.

Aux niveaux du primaire et de secondaire, il était prévu que les finalistes de ces deux cycles reprennent le chemin de l'école le 21 juillet en vue de leur permettre de préparer le test national de fin d'études primaires et l'examen d'Etat. Mais ceux qui ont regagné leurs établissements le matin ont été renvoyés à la maison, en attendant la déclaration de la fin de l'état d'urgence sanitaire par le chef de l'Etat, dont la dernière prorogation expire le même jour.