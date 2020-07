Afrique: Renforcer les systèmes de données pour sauver des vies

Il n'a jamais été aussi crucial de mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé. La pandémie de COVID-19, qui a engendré des perturbations des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, menace d'anéantir les acquis obtenus de haute lutte dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Dans les pays dont les systèmes de santé faibles sont déjà surchargés, les répercussions du COVID-19 risquent d'être catastrophiques.

Le Fonds mondial et Zenysis Technologies, une start-up américaine de logiciels et d'intégration spécialisée dans le big data, se sont associés aux ministères de la santé du Rwanda et de Zambie pour mettre au point une plateforme innovante visant à exploiter le potentiel des données de qualité pour renforcer les programmes de santé et sauver des vies.

La plateforme intègre les systèmes fragmentés du secteur de la santé et des chaînes d'approvisionnement en un seul espace de travail, permettant ainsi aux pays d'améliorer la qualité de leurs données sanitaires et logistiques, de faire des prévisions concernant les besoins en produits de santé, de minimiser le gaspillage et d'évaluer l'efficacité des interventions de manière ciblée.

Des données de qualité sont essentielles pour concevoir et fournir au bon moment des services de santé adaptés aux personnes qui en ont besoin.

Au travers de ce partenariat, Zenysis Technologies dote les agents de santé du Rwanda et de Zambie des outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant les programmes de santé, adapter l'offre à la demande et surveiller et, le cas échéant, rectifier les perturbations potentielles en temps réel en cette période critique.