Congo-Brazzaville: Musique sacrée - « Décollage » le premier coup d'essai discographique de Claudrick Miéré

Ancien producteur de la musique, à l'instar de Mbilia Bel dont il a produit le dernier album « 8646 », le Congolais Claudrick Miéré, se consacre dorénavant à la parole de Dieu au détriment de la musique mondaine. Il vient de lancer sur le marché un opus intitulé « Décollage ».

Avant sa sortie officielle, le 22 juillet, le pasteur Claudrick Miéré a présenté son premier album à la presse le 19 juillet dernier à Brazzaville, en présence du pasteur Armand Djembo qui l'a consacré.

Produit par Tibériade music by Emergence, cet opus qui est une sorte de conversation avec Dieu contient treize titres. Il s'agit de : Intro, Yoka losambo, Décollage, Flèche, Aéroport, Nouveau départ, Tout à coup, Ngolu, Prépare-moi, Fongola, Reconnaissance, Merci pour ma mère, et Je l'ai choisi.

Pourquoi s'être converti envers Dieu, Claudrick Miéré, dit qu'il y avait des choses qui montaient dans son cœur, qu'il n'arrivait pas à dire à Dieu en prière, mais qu'il a mises dans le CD. « Je ne suis pas chanteur mais un adorateur de Dieu. C'est grâce à l'encadrement et aux conseils du pasteur Djembo que je suis arrivé là. Ce que je recherche ici, ce n'est pas le succès, ni de l'argent, mais le cœur d'un homme qui se repent devant Dieu. J'aimerais bien que le Congo entier découvre ce que Dieu a déposé dans ce projet », a-t-il souligné.

Pourquoi « Décollage » ?

C'était pour lui une expérience mystérieuse. Son appel, a-t-il précisé, s'est passé en trois phases. La phase de la consultation prophétique de l'Ange, la phase de l'alliance qu'il devait faire avec Dieu et la phase de l'action. « On ne peut pas dormir et se réveiller un jour puis devenir pasteur. C'est quelque chose de très compliqué et simple à la fois, parce que Dieu est souverain, il appelle qui il veut. Dieu a des projets pour cette nation à travers le ministère qu'il m'a confié il y a deux ans et demi (fin 2017- début 2018). C'est pour cette raison, que j'ai lancé il y a deux ans, la mission Tibériade, pour apporter la petite lumière du ciel au Congo », a-t-il ajouté.

Cet album qui existe en deux volumes, dont l'unité est vendue à cinq mille francs CFA, est disponible au FNAC de Brazzaville, à Pointe-Noire (Congo), en France, en Angola, au Canada et aux États-Unis. Trois clips existent déjà en attendant les autres. Il sera accompagné d'un recueil de prédications avec dix tableaux différents sur CD. Dans l'agenda stratégique de Tibériade Music, ils ont privilégié d'abord la sortie physique de l'album avant de le mettre sur toutes les plateformes de téléchargement, question d'écouler les premiers stocks des CD.

Quant à l'avenir de son ancienne maison de productions, Claudrick Miéré, répond clairement : « Quand une femme demande le divorce, elle va avec ses bagages. Donc, je suis parti avec mes bagages en fait. C'est le divorce avec l'ancienne maison de productions "Eagle Center". Cette maison n'existe plus, c'est maintenant Tibériade Music. Nous avons un studio, une machine, une maison de duplication des CD. C'est fabriqué par nous-mêmes avec nos partenaires. »

Rappelons que la mission Tibériade dont il est le pasteur est basée à Brazzaville où il fait construire un centre missionnaire. Elle a déjà des assises un peu partout en Afrique. Son but n'est pas d'organiser des cultes, mais des croisades pour évangéliser, former et soutenir les démunis.