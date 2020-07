Maroc: Arribat Center, premier centre commercial à obtenir le Label de conformité sanitaire Covid-19

Casablanca — Arribat Center est le premier centre commercial à obtenir le Label de conformité sanitaire Covid-19, qui lui a été délivré par Afnor Certification, un cabinet indépendant et de renommée internationale.

Ce label permet de garantir la continuité des activités du centre commercial tout en respectant les exigences en matière de conformité sanitaire, indique-t-on dans un communiqué du Centre.

La charte de prévention et de lutte contre la propagation du virus tient compte à la fois des exigences internationales de l'Organisation Mondiale de la Santé et des recommandations émises par les autorités nationales en matière de protection de la santé, précise le communiqué, notant, dans ce sens, que des formations spécifiques ont été prévues au profit des employés du centre, des preneurs et des prestataires de services.

La labélisation d'Arribat Center est le fruit de l'écoute proactive à l'égard des parties prenantes (preneurs, visiteurs et partenaires), souligne la même source, ajoutant que cette initiative citoyenne récompense les efforts entrepris par le centre commercial en matière de prévention contre la propagation du virus.

Avec près de 45.000 m2 de surface locative sur trois niveaux, Arribat Center est le plus grand centre commercial de la capitale et le deuxième plus grand du Royaume. Grâce à son design authentique, le centre a su préserver l'ADN architectural de la ville de Rabat et se positionne comme une expérience inédite de shopping et de loisirs.

L'agencement intérieur du centre commercial et ses différentes circulations à ciel ouvert visent à renforcer son attractivité. Le mix commercial offre un bon équilibre entre les acteurs nationaux et internationaux. Son attractivité a été soigneusement pensée à travers l'attention apportée au parcours client, au confort d'achat et à la richesse des services proposés.