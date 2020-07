Gabon: "Un déséquilibré mental bonifie la baie"

En fin de matinée de ce lundi 20 juillet 2020, un incident a été observé dans une partie du site de la baie des rois, à quelques mètres de la cours Constitutionnelle. Un feu "volontaire" aurait été provoqué par un malade mental qui sillonnait les environs.

La baie des rois, un projet à coût de plusieurs milliards de FCFA et n'ayant pas encore vu le jour, vient de refaire l'actualité. Une petite partie de ce site, en arrêt de travaux depuis plus d'un an, s'est retrouvé sous les flammes. Les populations environnantes et les agents des supermarchés étaient ahuris de constater, en pleine ville, la présence d'une fumée suffocante.

Selon le témoignage des agents des forces de l'ordre en poste à ce lieu, ces flammes seraient provoquées par un malade mental qui sortait de l'intérieur de la clôture de la Baie des rois et s'est évanoui dans la nature.

Les pompiers, très vite alertés par les agents de la garde républicaine, se sont dépêchés de se rendre sur les lieux et s'atteler à trouver des solutions pour mettre un terme à cela. Avec beaucoup de difficultés, les pompiers ont pu consumer ces flammes qui obstruaient la vue des automobilistes et gênaient les usagers.

Plus de peur que de mal ! Aucun cas grave n'a été déploré. Ce ne sont que les herbes sèches, sur les dunes de sable, qui ont pris feu. Mais fort heureusement que le dommage causé à été réparé.

Le pyromane présumé originaire du dommage, malade mental de son état, ne pourrait donc donner aucune raison pour justifier son forfait. Mais, selon certains, "il en avait peut-être aussi marre de constater que ce projet ne voit jamais le jour".

Certainement la Baie des rois, avec plus de six années écoulées depuis le lancement de ce projet, reprendra sa pause et se faire oublier une fois de trop. Ce projet, devant doter la capitale gabonaise d'un Centre d'affaires moderne, d'un port de plaisance, et surtout devant attirer le maximum d'investisseurs, cette marina suscite aujourd'hui l'ire de nombreux observateurs qui en voient le symbole du gâchis de la manne pétrolière gabonaise dans des projets surréalistes.