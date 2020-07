Angola: L'ANGP clarifie les procédures d'appel d'offres dans les bassins terrestres

Luanda — L'Agence nationale du gaz et des biocarburants (ANPG) tiendra deux séances de clarification en ligne, destinées aux représentants des entreprises nationales intéressées à participer au processus d'appel d'offres / 2020, pour l'exploration pétrolière dans les bassins du Bas-Congo et du Kwanza.

Selon une note parvenue mardi à l'ANGOP, les rencontres, qui se réalisent mercredi et jeudi, constituent une occasion de collecter des informations sur le cadre légal et contractuel, la certification des entreprises par le ministère du Pétrole, des Ressources Minérales et gaz.

Les réunions visent également à clarifier les questions environnementales et les procédures d'appel d'offres, prévues pour cette année.

L'ANGP est le concessionnaire national et titulaire des droits miniers pour la prospection, la recherche, l'évaluation, le développement et la production d'hydrocarbures liquides et gazeuses sur l'ensemble du territoire national.