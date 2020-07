Ile Maurice: Joe Lesjongard - «Lopozisyon pé fer cinéma... »

C'était lors d'un point de presse qui s'est tenu au bureau du Premier ministre, cet après-midi, en ce mardi 21 juillet. Bobby Hurreeram, Avinash Teeluck et Joe Lesjongard tenaient à répondre à l'opposition, mais en particulier aux députés du Parti travailliste, ces derniers ayant donné une conférence de presse durant la matinée.

«Nou déplor la fason déplorab de faire de lopozisyon, prinsipalman leader lopozisyon (... )» a fait ressortir Joe Lesjongard. Qui s'est appesanti sur la polémique entourant la présence du Speaker au Parlement, alors que ce dernier fait face à une motion de censure, comme l'ont fait remarqué les députés rouges plus tôt. «Kan pé debat la mosion en kestion ki speaker pa la, lerla Deputy Speaker ki vini. Il n'a jamais été question ki Speaker pa la kan pé debat bann lezot item à l'agenda (... )»

Concernant la gestion du Covid-19, Joe Lesjongard est revenu sur le rapport concernant le «risk of exposure in Africa» et les sombres prédictions de l'organisation mondiale de la santé concernant le pays, il y a quelques mois. «Kan nou guet sa courbe ki ti prévwar-la, nou ti bizin fini ariv 5 000 cas en avril. Mé nou ti ena ziss 331 cas et finn ena enn ligne droite depuis le 9-10 avril.» Ceci, grâce à la gestion exemplaire du gouvernement, a martelé le ministre de l'Energie et des Services publics. «Nounn permet popilasyon lokal viv zot lavi normalman et (... ) bann experts internasional dan le domaine inn vinn felisit nou (... )»

Et d'ajouter : «Lopozisyon pe fer cinéma (... )»