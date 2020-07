Angola: Trente-sept enfants victimes de violence à Cunene

Ondjiva — Environ Trente-sept enfants, âgés de six à 17 ans, ont été victimes des maltraitances dans la famille, au cours du premier semestre de cette année, dans la province de Cunene, trois de plus par rapport à la même période de 2019.

L'information a été dévoilée lundi, à Ondjiva, par le chef de la Section de Protection à L'enfant de l'Institut National de l'Enfant (INAC) à Cunene, Macuntima Samuel, soulignant les maltraitances comme la violence physique, la fuite de la parentalité, l'abandon et le trafic des enfants.

Il a déclaré qu'il est nécessaire que les parents et les tuteurs soient plus affectueux avec les enfants et assument véritablement leurs responsabilités en fournissant une nourriture régulière et une assistance éducative aux mineurs.

Macuntima Samuel a souligné qu'INAC disposait de huit réseaux de protection des droits de l'enfant, qui sensibilisent dans les communautés sur les droits et les devoirs de l'enfant, entre autres, mesures visant à rendre la vie des mineurs plus harmonieuse et plus saine.